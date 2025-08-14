「急なリリースになり…」前橋育英高出身の26歳DFが“J２→J１”に個人昇格。４クラブ目は東京V
2025年８月14日、DFの松田陸（26歳）がジェフユナイテッド千葉から東京ヴェルディに完全移籍した。
1999年５月３日生まれの松田は前橋育英高を経て2018年にJ１リーグのガンバ大阪でプロのキャリアをスタートさせると、2021年からJ２リーグのツエーゲン金沢、23年から同じくJ２リーグの千葉でプレー。ここまでJ１通算２試合出場・０得点、J２通算113試合出場・２得点、J３通算78試合出場・１得点（ガンバ大阪U−23）の実績を残す。
今回の移籍決定を受け、松田は千葉のファン・サポーターに以下のようにメッセージを送っている。
「急なリリースになりファン、サポーターの皆さまに直接ご挨拶が出来ない事が心残りですが、これからも活躍できるよう頑張っていきますので応援していただけると嬉しいです。フクアリでの声援は忘れません。２年半ありがとうございました」
J２からJ１に個人昇格を果たした松田は、これで自身４クラブ目の挑戦となる。新天地でのプレーを前にした意気込みは以下の通りだ。
「東京ヴェルディの勝利の為にチームに貢献し、さらに飛躍できるように頑張ります。よろしくお願いします」
フィジカルを活かした守備でチーム力を高められるか。J１の舞台での活躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
1999年５月３日生まれの松田は前橋育英高を経て2018年にJ１リーグのガンバ大阪でプロのキャリアをスタートさせると、2021年からJ２リーグのツエーゲン金沢、23年から同じくJ２リーグの千葉でプレー。ここまでJ１通算２試合出場・０得点、J２通算113試合出場・２得点、J３通算78試合出場・１得点（ガンバ大阪U−23）の実績を残す。
「急なリリースになりファン、サポーターの皆さまに直接ご挨拶が出来ない事が心残りですが、これからも活躍できるよう頑張っていきますので応援していただけると嬉しいです。フクアリでの声援は忘れません。２年半ありがとうございました」
J２からJ１に個人昇格を果たした松田は、これで自身４クラブ目の挑戦となる。新天地でのプレーを前にした意気込みは以下の通りだ。
「東京ヴェルディの勝利の為にチームに貢献し、さらに飛躍できるように頑張ります。よろしくお願いします」
フィジカルを活かした守備でチーム力を高められるか。J１の舞台での活躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”