ユールゴーデンDF小杉啓太にレバークーゼンが獲得

スウェーデン1部ユールゴーデンに所属するDF小杉啓太が、欧州の5大リーグクラブから獲得の興味を示されていると「ONEFOOTBALL」が報じた。

春開幕のスウェーデン1部で小杉はここまで19試合出場し2アシストを記録、昨季からシーズンをまたいだUEFAカンファレンスリーグでは、準決勝への進出に貢献していた。

その小杉について、ドイツ1部ブンデスリーガのレバークーゼンが獲得の興味を持っているという。また、昨季の時点でからイタリア・セリエAのアタランタがスカウトを派遣していたほか、フランス1部ニースも小杉を追っているクラブであり、「ヨーロッパ中の多数から注目されている」という。

ユールゴーデンは小杉の移籍金に900万ユーロ（約15億5000万円）を要求する構えだが、今季終了または来年の夏まではチームに引き留めたい意向もあるという。

湘南ベルマーレの下部組織出身で3月に19歳の誕生日を迎えた小杉は、北欧からステップアップのチャンスが近づいているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）