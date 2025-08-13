¡ÖNO!¡×ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼óÁê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞ¡Ä¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÇÀ¯¶É¥´¥¿¥´¥¿Â³¤¤Ø¤Î¼±¼Ô¤Î»ØÅ¦¤Ë½¸¤Þ¤ë»¿Æ±
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï8·î8Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÂÐ±þ¤ò¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÂ§¤ËÂ§¤Ã¤Æ°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬º£¸å¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ËÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÂ§6¾ò4¹à¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½³Æ1¿Í¤ÎÁí¿ô¤Î¡¢²áÈ¾¿ô¤¬Í×µá¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½°±¡µÄ°÷195¿Í¡¢»²±¡µÄ°÷100¿Í¥×¥é¥¹47¿Í¤Î·×342¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í¤¬ÁíºÛÁª¤òÍ×µá¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÀ¯¶É¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»1930¡Ù¡ÊBS-TBS¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¡¢Äé¿®Êå»á¤¬È¯¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äé»á¤ÏÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ä¸«¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤¢¡¢½°»²¤È¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎµÄ°÷¤Î¡¢¿ô¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ò¼¤á¤ë¤«¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤«¤ò¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤¬¡¢À¤¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤É¤¦¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¹ñÌ±¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤ÐÂçÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤É¤¦°Õ¼±¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÄé»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËNO¤è¤ê¤â¼«Ì±ÅÞ¤ËNO¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡¡Æ±¤¸¤È½Ò¤Ù¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËNO¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í!¸¢ÎÏÆ®Áè¤ä¤ª¶â¤ÎÆ®Áè¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡Õ
¡Ô¤â¤¦Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ç±×¡¹¿Í¿´¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÈà¤é¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¡£¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢Äé»á¤Î»ØÅ¦¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤â¡¢Äé»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¤ª¤í¤¹¡¢¤ª¤í¤µ¤Ê¤¤¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¤ªËß¤Ç¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÁªµó¶è¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¤È¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤ò¡Ø¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¿¿¤ÃÀè¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢2025Ç¯¤ÎÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤È3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼¤á¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉµÚ¤Î»ÅÊý¤¬´Å¤¹¤®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äé»á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î²æ¤¬ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀ¯¶É¤ò¡¢¹ñÌ±¤¬Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅÞÆâ¤ÎÀ¯¶É¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ç¤¹¡£7·î28Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤½¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¹â¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÄé»á¤¬ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹ñÌ±¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Êª²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¼Â¤Ê¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤ÎÀ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Äé»á¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¤¤Î¤Ê¤«¤Î¿Í¤¬¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¼«Ì±ÅÞ¤ò¸«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ粼»ËÏº»á¤â½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁá¤±¤ì¤Ð8·î¤ÎºÇ½ª½µ¤ËÂà¿ØÉ½ÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢9·îÂè1½µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ï9·îÃæ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢10·î1Æü¤Î¡Ê½¢Ç¤¡Ë1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÄã¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÅÄ粼»á¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢8·îËö¤«9·î½é¤á¤Þ¤Ç¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÂà¿ØÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀ¯Áè¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£