¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤É¬¸«¡ªÃ«Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ã¤È¤ê¡Ö¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¡×
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ã«Ãæ¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹ ¡Øspiq¡Ê¥¹¥Ô¥¯¡Ë¡Ù ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ëº¹¤·°ú¤¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸«»ö
2024Ç¯2·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢¤ª²Û»Ò¹¥¤¤¬ÂçÃíÌÜ¡£¤¤áºÙ¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä²Ì¼Â´¶¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤Ê¤É¤¬ÀäÌ¯¤Ç»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Æ²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤ºÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£Å¹¼ç¡¦²¡¹¾¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¾´¶Åª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡£
¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥1¸Ä¡¦450±ß
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¤¿¥ô¥¡¥·¥å¥é¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡Øspiq¡Ê¥¹¥Ô¥¯¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øspiq¡Ê¥¹¥Ô¥¯¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃ«Ãæ7-5-25 YANAKA apartment #105
¡ÎÅÅÏÃ¡ÏÈó¸ø³«
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï12»þ¡Á18»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏJR»³¼êÀþ¤Û¤«ÆüÊëÎ¤±ØÆî²þ»¥¸ý¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
