日産の高級ブランドが新たな「SUV」を世界初公開へ 異なる仕様の斬新モデルお披露目か インフィニティ「QX65モノグラフ」含む3台、米国で展示
インフィニティはモントレー・カー・ウィークで「QX65モノグラフ」と2台の「QX80コンセプト」を展示
日産の高級車ブランド、インフィニティは2025年8月15日に開催される「モントレーカーウィーク」にて新たなコンセプトカーを発表します。
今回、同時に3台がお披露目されますが、どのようなモデルなのでしょうか。
【画像】カッコイイ！ これが日産の新「高級SUV」です！画像で見る（30枚以上）
インフィニティは、日本・横浜に本社を置き、北米、中国、ドバイなどに地域オフィスを構える日産のプレミアムブランドです。
デザインスタジオは横浜近郊の厚木、ロンドン、サンディエゴ、上海に位置し、グローバルな視点で魅力的な車両を生み出しています。
今回のメインとなる「QX65モノグラフ」のコンセプトは、インフィニティのデザイン哲学「Artistry in Motion」をさらに進化させたもので、精緻なクラフトマンシップと流麗なボディデザインが融合しています。
QX65モノグラフは、インフィニティの将来のモデルラインナップ拡大に向けた強いヒントを提供します。
公開イベントでは、インフィニティのグローバルデザイン担当上級副社長であるアルフォンソ・アルバイサ氏が、8月15日正午（現地時間）にQX65モノグラフのスタイリング要素を詳しく解説するウォークアラウンドを開催します。
また、インフィニティアメリカス副社長のティアゴ・カストロ氏も同席する予定です。
さらに、インフィニティはフラッグシップSUV「QX80」の新たな可能性を示す2つのコンセプト「QX80トラックスペック」と「QX80テレインスペック」も展示します。
これらのモデルは、QX80の多様なライフスタイルへの対応力と革新性を体現しており、インフィニティの顧客が車両を最大限に活用するシーンを表現。
またQX65モノグラフは、8月17日のペブルビーチ・コンクール・デレガンスのコンセプトローンでも展示されます。