英国で買える量産EVとして最長の777km

メルセデス・ベンツの新しいCLAは、英国で購入できる量産EVとして、最長の航続距離を誇る。国の縛りを除いても、最長777kmを凌駕するのはルーシッド・エア程度。だが、この持久力は複数ある特徴の1つに過ぎない。

この航続距離を叶えた電費は、8.0km/kWh。限りある電力を最大限に活かす、技術力の賜物といえる。それでいてお値段は、英国ではテスラ・モデル3並みに抑えられている。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

プラットフォームは、完全な新設計。バッテリーEVを中心に開発されつつ、ハイブリッドにも対応するよう仕上げられた。生産は、共通してドイツ・ラシュタット工場で行われるそうだ。

電動パワートレインの制御電圧は800V。急速充電は、最大320kWへ対応する。駆動用バッテリーは大容量の85kWhのほか、小さい58kWhも設定される。

モーターへATを内蔵 徹底した空力ボディ

電気モーターは、内燃エンジンより広い回転域で太いトルクを生み出す。それでも上限はある。市街地から高速道路まで豊かなパフォーマンスを得るのに、変速は無駄ではない。

そこでメルセデス・ベンツは、従来のAT製造に関する知見を、駆動用モーターへ導入した。CLA 250＋はシングルモーターの後輪駆動。350 4マティックは、ツインモーターの四輪駆動となる。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

電費に大きく貢献しているのが、ボディの空力。ベーシックな仕様では、空気抵抗の大きさを示すCd値は0.21に留まる。大径ホイールのAMGラインでも、0.24とのこと。滑らかなボディに加えて、エアロカバー付きのサスペンションアームなどの相乗効果だ。

スタイリングは、フロントマスクに少し癖があるかもしれない。クーペ風のサルーンの他に、ワゴンのシューティングブレークも選べる。

フラットなダッシュボードにモニター3面

インテリアは、現在のメルセデス・ベンツの最新形態といえる。ダッシュボードはフラットなパネル状で、10.3インチのメーター用モニターの隣に、14.0インチのインフォテインメント用と助手席用のタッチモニター、3面が連なる。

ソフトウエアも最新バージョンだが、インターフェイスはブランドとして馴染みのあるもの。ホーム画面にはナビ用マップを中心に、エアコンとメディア、ショートカットのメニューバーが並ぶ。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

頻繁に扱う機能の殆どは、1・2度のタップで完了でき、実際に押せるハードボタンも最低限残されている。シートヒーターは、メニューを掘り下げる必要があるが。

音声操作は、チャットGPTとグーグル・ジェミニをハイブリッドで利用し、正確な答えを導くとか。だが実際に試してみたが、最寄りの充電スタンドの混雑状況は教えてくれなかった。シートヒーターのオン・オフは頼めたが。

若干高級感に欠ける内装 車内は狭め

内装は、グロスブラックのパネルが多い印象で、プレミアム感に溢れるとはいいにくい。パワーウィンドウのスイッチは、左右の2つのみ。スイッチで前後を切り替える。

シートの座り心地は素晴らしく、調整域も広い。座面はかなり低くも設定でき、自分へぴったりな運転姿勢を探しやすいはず。フロア部分にバッテリーが敷かれている割に、腰高感も薄いと感じた。



メルセデス・ベンツCLA 250+ EQテクノロジー AMGライン・エディション（欧州仕様）

後席は、身長の高い大人でも快適に過ごせる空間がある。とはいえ、BMW i4へ近いボディ寸法ながら、車内が広いとは表現しにくい。荷室は405L。前方のボンネット下にも、101Lの収納がある。

ドアハンドルはポップアウト式だが、ドアのラッチはケーブルで解除される。万が一、電源が完全喪失した場合に備えて。

