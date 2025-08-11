韓国コスメ「ABOUT__TONE.」の「スキンレイヤーフィットファンデーション＆コンシーラー」がPLAZAに登場

BBIA JAPANは7月、BBIAの姉妹ブランドであるABOUT__TONE.（アバウトトーン）から「スキンレイヤーフィットファンデーション」と「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」を全国のPLAZAにて発売しました。

■優れたカバー力＆密着力を兼ね備えたセミマットタイプ

「スキンレイヤーフィットファンデーション」（3,080円）は、カバー力と密着力を兼ね備えたセミマットタイプのファンデーションです。

球状パウダーで毛穴や肌の凹凸をカバーし、ライトオイルによって軽やかで素早い密着力を実現しています。また、スキンケア成分を約66％含むウォータージェルテクスチャーも特徴。しっとりとした塗り心地を叶え、ナチュラルな肌に仕上げます。

「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」（1,320円）は、スキンケアベース成分を約58％含有し、潤いを保ちながらのカバーが叶います。

カラーは、それぞれ5色を用意。肌になじむように開発されているほか、色味を合わせて設計しているため、2アイテムを一緒に使うことでよりムラのないカバーが可能とのこと。

■商品概要

商品名：スキンレイヤーフィットファンデーション

容量：30ml

価格：3,080円

商品名：スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー

容量：5.6g

価格：1,320円

カラー展開：フェア、ウォームライト、クールライト、アイボリー、ナチュラル

（フォルサ）