韓国コスメ「ABOUT__TONE.」の「スキンレイヤーフィットファンデーション＆コンシーラー」がPLAZAに登場
BBIA JAPANは7月、BBIAの姉妹ブランドであるABOUT__TONE.（アバウトトーン）から「スキンレイヤーフィットファンデーション」と「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」を全国のPLAZAにて発売しました。
■優れたカバー力＆密着力を兼ね備えたセミマットタイプ
「スキンレイヤーフィットファンデーション」（3,080円）は、カバー力と密着力を兼ね備えたセミマットタイプのファンデーションです。
球状パウダーで毛穴や肌の凹凸をカバーし、ライトオイルによって軽やかで素早い密着力を実現しています。また、スキンケア成分を約66％含むウォータージェルテクスチャーも特徴。しっとりとした塗り心地を叶え、ナチュラルな肌に仕上げます。
「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」（1,320円）は、スキンケアベース成分を約58％含有し、潤いを保ちながらのカバーが叶います。
カラーは、それぞれ5色を用意。肌になじむように開発されているほか、色味を合わせて設計しているため、2アイテムを一緒に使うことでよりムラのないカバーが可能とのこと。
■商品概要
商品名：スキンレイヤーフィットファンデーション
容量：30ml
価格：3,080円
商品名：スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー
容量：5.6g
価格：1,320円
カラー展開：フェア、ウォームライト、クールライト、アイボリー、ナチュラル
（フォルサ）