¡Ö¤¿¤À¤ÎËÞ¥ß¥¹¤Ê¤Î¤Ë...¡×²Ô¤¤¤Ç¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Û¤ÉÃÎ¤ë¤Ù¤³ÎÄê¿½¹ð¤ò¥ß¥¹¤Ã¤¿»þ¤ÎËöÏ©¡£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»Ô¥Îß·æÆ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö¾×·â¤ÎËöÏ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ô¥Îß·¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖºÇ°¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤Î35%¤«¤é40%¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢¡Ö¤ª¶â¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë´ü¸ÂÆâ¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀµ³Î¤ËÀµ¤·¤¯³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÊý¤¬ÆÃ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀµ³Î¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ¿½¹ð¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡ÖÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤È¤¤¤¦È³¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë²á¾®¿½¹ð¤äµõµ¶¿½¹ð¡Ê²¾Áõ±£ÊÃ¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇ¼ÀÇ³Û¤Î35～40%¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á´°÷Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤ê¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê...¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÀÇ¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¸ÊÇË»º¤·¤è¤¦¤¬Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¡£¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ËÆ¬¤ÎÍÆÎÌ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅ¬Àµ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥óÉ¬¿Ü¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤äÉû¶È½êÆÀ¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿½¹ð¤·¤Æ¤Ç¤â¤¬¤Ã¤Ä¤ê²Ô¤¤¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉû¶ÈÀ¤Âå¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¹õ»ú³Ê¸À¤Ï¡¢´ü¸ÂÆâ¤ËÀµ¤·¤¯¿½¹ð¤·¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£»°ÂçµÁÌ³¤Î¡ÖÇ¼ÀÇ¡¢Ç¼ÀÇ¡¢Ç¼ÀÇ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Þ¤Ç°úÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÅ°Äì¤·¤¿¿½¹ð°Õ¼±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ò¹õ»ú²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¢¹âÉ¾²Á¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
