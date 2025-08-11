¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤ë¡×¥Ï¥Þ¤ÎÉÔ»àÄ»¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡È´°Á´Éü³è¤Î¤½¤ÎÀè¡É¡½¡½¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë»°Åè°ìµ±¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¡ÚDeNA¡Û
2·³¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤µ¤»¤¿»°Åè(C)Çë¸¶¹§¹°
¼ÞÇ®¤Î²Æ¾ì¤Ë·è°Õ¤·¤¿Áö¤ê¹þ¤ß¤Î°ÕµÁ
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡Éé½ê¤È¤Ê¤ë8·î¡¢DeNA¤Î»°Åè°ìµ±¤Ï¡¢¡ÈºÆ¤Óµ±¤¯¾ì½ê¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê1·³¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¶ì¿´¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë³ì¿§¤Î±¦ÏÓ¤ò¤·¤Ê¤é¤»¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ªÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤Î152¥¥íÄ¾µå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£µ¨¤Ï35ºÐ¤Î»°Åè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤È°Õ¤ò·è¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤Ï³ð¤ï¤º¡£2·³¤Ç¤â°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£»°Åè¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â·ë¹½¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ÚÎÏ¶¯²½¤ÎÎý½¬¤âºÆ¤Ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Ë¤«¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¸Ê¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¸¶ÅÀ²óµ¢¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖµÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ë´¶³Ð¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î1¤«·î´ÖÈ¾¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¤À¤¤¤¿¤¤40Ê¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÞÇ®¤Î²Æ¾ì¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¤ò´º¹Ô¤¹¤ë»°Åè¤Ï¡Ö°ì»þ´ü¤è¤ê¤â6¥¥í¥¦¥¨¥¤¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆùÂÎ¤â¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¡£ÌµÏÀ¡¢·ÑÂ³¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÆü¡¹¼«Ê¬¤ÈÀï¤Ã¤¿¡£
¡ÖµåÂ®¤¬½Ð¤Æ¤â¥É¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ã¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç¸ì¤ëÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢µå¤Î¥¥ì¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Ï·ë²Ì¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£2·³¤Ê¤¬¤é7·î¤ÏËÉ¸æÎ¨0.00¡£9»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¿ô»ú¤â»Ä¤·¡¢¿ë¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ë1·³¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¸å½éÅÐÈÄ¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤µð¿ÍÀï¡£½ªÈ×¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£Åö¿Í¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¤â¤¦Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡¢»°Åè¤Ï7µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÇ¤Ì³´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡2ÀïÌÜ¤ÏÌ£Êý¼éÈ÷¿Ø¤Î¥ß¥¹¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤¬¼«ÀÕÅÀ¥¼¥í¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤â¡Ö½éÀï¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢¾º³Ê¤«¤é3ÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨¤Ï0.00¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«µÍ¤Þ¤é¤»¤¿Åö¤¿¤ê¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤È¥Ä¥¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°Åè¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êÊý¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤«¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤ÆÀÞ¤ì¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¾å¤ò¸«¿ø¤¨Â³¤±¤ë»°Åè¡£¤½¤Î¶»Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Ë(C)Çë¸¶¹§¹°
À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ö¡×¡¡¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
¡¡·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°Åç¤Ï¡¢Åêµå¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢½ÐÎÏ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¾¡¤Áµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¡×¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÅê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥Á¥ó¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÂ®¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ÙËâ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥«¡¼¥Ö¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÊÑ²½µå¤À¤¬¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤òÍý²ò¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡È²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¡Ö²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡Ö¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»°Åè¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡£Áê¾è¸ú²Ì¤ÇÂ¾¤Îµå¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¿ÙÂÓ¤¬¹ü²½¤¹¤ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»°Åè¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¾®¿ùÍÛÂÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë35ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
¡ÖÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤â¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²«¿§ð×ÂÓ¤Î¼ê½Ñ¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£½Ñ¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»°Åè°ìµ±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÂÎÁÈÀ®¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®¿ù¥³¡¼¥Á¤â¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¶Ê¤¬¤êµå¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¡£Åêµå¤Î³ä¹ç¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â150¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ´¶¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎµåÂ®¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤·¡£149¥¥í¤¬½Ð¤¿¤È¤¤âÊÌ¤Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡´ËµÞ¤ò¶î»È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤¹¤ë¸ú²Ì¤â»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿»°Åè¤òÃÎ¤ë¾®¿ù¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ®¤·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢¥²¡¼¥à½ªÎ»¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¤ÏÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°Åç¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È3¿Í¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤¹¤ó¤Ê¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤È¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢¼¡¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤âÄ«¤«¤é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á´Éô¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Ê¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀï¤¤¤Î¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±¦¸ª¤Î²ø²æ¤«¤éÉü³è¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¡£´öÂ¿¤ÎÊÉ¤¬»°Åè¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤Î17ÈÖ¤Ï´°Á´Éü³è¤Î¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¶ÃÏ¤Ø¸þ¤±¡¢ÉÔ»àÄ»¤Î±©¤Ï¶¯¤¯Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢Æ°¤Â³¤±¤ë¡£
[¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¹§¹°]