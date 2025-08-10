ラジオ番組の常連投稿者“ハガキ職人”として知られる環八太郎さんのX（旧ツイッター）が10日、更新された。「ご報告」として書面が掲載され「突然のお知らせになりますが、『環八太郎』として活動していた兄が31歳という短い人生を終え、先日亡くなりました。四十九日を終え、ようやく少しだけ言葉にできるようになったので、ここで報告させていただきます」と、環八太郎さんが死去したことを伝えた。



JFN系列で放送されている「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜、後8･0）などのハガキ職人として有名だった。環八太郎さんの死を伝えるXのポストに、同番組のパーソナリティを務めるお笑いタレントの有吉弘行（51）がリプライで「お悔やみ申し上げます 大変お世話になりました」としのんだ。



書面では「兄が最後まで頼りにしていたのは、ラジオでした。ハガキ職人として投稿し、Twitterでリスナー仲間とやりとりしながら、本当に楽しそうに過ごしていました。家族の前では見せなかった顔を、ラジオやTwitterでは思いっきり出していたみたいです。そのおかげで、私たちも『環八太郎』としての兄を知ることができました。フォロワーさんと遊びに行ったり、笑ったり、ふざけたり―兄がこの場所で、どれほど大切な時間を過ごしていたのか、たくさんの投稿から伝わってきました」と活動を振り返った。



「31年という限られた時間でしたが、皆さんのおかげで兄の人生はとても豊かで、幸せだったと思います。兄と関わってくださったみなさま、本当にありがとうございました」と結んだ。



