タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。幼少期のトラウマについて語った。番組では隣人トラブルについてトーク。2児の父である有吉は「あんまり大きな音は出さないようにしてるけどね、うちも今は。子どもがいたりして何があるか分からないよね」と近隣に迷惑がかからないように生活していると話した。続けて自身の体験を語り「私