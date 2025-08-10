マクドナルドが2025年8月9日、8日からスタートした「ポケモン」コラボのハッピーセットで週末にもらえる「ポケモンカード」について、多くの店舗で配布を終了したと発表した。

ハッピーセットは主に子どもを対象としているものの、昨今では人気のキャラクター類とのコラボ商品なども展開し、幅広い年代に人気を博している。

フリマサイトでの転売も問題となる中、8日からは「ポケモン」のハッピーセットが発売になった。

おなじみの「ピカチュウ」や「イーブイ」のおもちゃに加え、9日からの3日間は「ポケモン カードゲーム MEGA」のオリジナルイラストのピカチュウカードに加え、ランダムで1枚の限定カードがもらえる。

オリジナルカードにはハンバーガーを前に嬉しそうなピカチュウのイラストが描かれており、SNSでの注目度も高かった。

マクドナルドは4日、週末に販売するハッピーセットについて「おひとりさま5セットまでのご購入をお願いしております」と購入数の制限を設けることを発表した。

フリマサイト大手「メルカリ」も7日、「8日より発売の『ハッピーセット』など日本マクドナルド関連商品について、両社で情報共有を行い、発売前後の注意喚起や権利侵害品対策などの取り組みを実施いたします」などと呼びかけていた。

フリマアプリで早くも転売

こうして迎えた週末には、大量購入を防ぐためか、モバイルオーダーを制限する店舗もあった。しかし、SNSでは「購入できなかった」などとする報告が続出。個数制限をくぐり抜けたのか、大量のハッピーセットを購入する「転売ヤー」の目撃情報も相次いだ。

マクドナルドは9日、公式サイトにお詫びを公開した。

フリマアプリでは、週末のおまけとして配布された「ポケモンカード プロモカードパック」の高額転売も散見される。

SNSでは、「子どもたちが可哀想すぎる 本当に欲しい人がちゃんと定価で買えるようにしてあげてほしい」など怒りの声が相次いだ。

「転売ヤーは話にならないが、いつまで経っても対策しない日本マクドナルドって会社どうなん？ って話 露骨なフードロス気分が悪い」など、マクドナルド側の対応への疑問を呈すユーザーも多い。