¡¡¥àー¥ß¥ó¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ¤«¤é80Ç¯¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Î¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤É¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Èー¥Ù¤È¥àー¥ß¥óÅ¸～¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë～¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó300ÅÀ¤Ë¤â¤ª¤è¤Öµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÂçºîÊÉ²è¤Î¾Ò²ð¡¢Å¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤ËËÌ²¤¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¥àー¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌ²¤Ê¸²½¤ä¥¢ー¥È¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·Ý½Ñ²È¡¦¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦
¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ê1914～2001Ç¯¡Ë
¡¡¥àー¥ß¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢²è²È¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷»É²è²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÌýºÌ¤Î¼«²èÁü¡Ø±ìÁð¤òµÛ¤¦Ì¼¡Ù¤ä¡¢Àï»þÃæ¤Î¼Ò²ñ¤òÉ÷»É¤·¤¿ºîÉÊ¡¢¥àー¥ß¥ó¥·¥êー¥º¤Î¸¶²è¡¦¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÁÏºî³èÆ°¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¥àー¥ß¥ó¸¶²è¤Ç´¶¤¸¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¡Ö¥àー¥ß¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¼«²èÁü¡×1952Ç¯ ¥¤¥ó¥¯¡¢»æ ¥àー¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó© Moomin Characters™
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥àー¥ß¥ó¥·¥êー¥º¤Î¸¶²è¤Î¿ô¡¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®Àâ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î½À¤é¤«¤ÊÀþ¤äÉ½¾ð¡¢¼êÉÁ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¡¢ºî¼Ô¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äÁÛÁüÎÏ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1Ëç1Ëç¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤â¤ª¸«»ö¡£»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤ÎÎ¹Ï©¤ò±é½Ð
¡¡¥àー¥ß¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Å¯³ØÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤ÎÈâ¤Ï¤É¤³¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ
¡¡Å¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥àー¥ß¥ó¥È¥íー¥ë¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡Ê3520±ß¡¿Í½ÌóÈÎÇä¤ÏÁ÷ÎÁ¹þ¤ß4520±ß¡Ë¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ä²Ö¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÊªÈÎ¤â¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó¥Þ¥Þ ¥ª¥Ú¥é¥Èー¥È¡×¤ä¶ÒÃå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»¨²ß¤âÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤äÌÚÀ½¥¹¥¿¥ó¥×¡¢³¨ÍÕ½ñ¡¢¥¯¥Ã¥ー´Ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤¤ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
´Õ¾Þ¸å¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ØGO
¤ªÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÅìµþ¥¿¥ïー¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹
¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸52³¬¤Î¡ØTHE SUN ¡õ THE MOON¡ÙÆâ¤Ë¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ø¡£¥àー¥ß¥ó¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á´11ÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¿ä¤·¤ÎÊý¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤Î¥ªー¥×¥ó¥µ¥ó¥É～¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó～¡×¡Ê1850±ß¡Ë¤ä¡¢¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤Ëµû·¿¥¼¥êー¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡ÖÎ¹¿Í¤ÎµÙÂ©¥°¥êー¥ó¥½ー¥À¡×¡Ê980±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì£¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ì»®¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥àー¥ß¥ó¤È¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥ß¥à¥é¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¤«¤É¹¡×1780±ß
¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥àー¥ß¥ó¤È¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥ß¥à¥é¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¤«¤É¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÍñ¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¡×¤¹¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉ¹¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÅ¸Í÷²ñ¡¢Å¸Ë¾Âæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿¹Èþ½Ñ´Û¤ÎÆþ´Û·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÅ¸Í÷²ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤«¤é¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ýµµ°æ°¡°á»Ò¡Ë
