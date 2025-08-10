X（旧Twitter）で話題になっているのは、お父さんとお散歩に出かけた柴犬さんのお姿。ビデオ通話の画面に映ったまさかの光景は記事執筆時点で435万回を超えて表示されており、11万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夫が犬の散歩に出かけたら、ビデオ通話が掛かってきて…とんでもなく可愛い『まさかの光景』】

犬と散歩に出かけた夫→ビデオ通話が掛かってきて…

Xアカウント『@kotaro_chang』に投稿されたのは、柴犬「小太郎」くんのお姿。この日、小太郎くんはお父さんと一緒にお散歩に出かけたのだそう。

すると、お散歩を楽しんでいるはずのお父さんから入電が…。

想定外だった『まさかの光景』に11万いいね

ビデオ通話の着信に応答すると、そこには笑顔で座り込む小太郎くんのお姿が映し出されていたといいます。

『こたろうがニコニコしたまま動かなくなって帰れない』というまさかのSOSだったのだそう。

芝生の上に座り込み、ニッコニコの笑顔を浮かべながら斬新な拒否柴を発動させたという小太郎くん。

あまりにも平和で新しい拒否柴のスタイルを見せてくれた小太郎くんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「新しいタイプの拒否柴で可愛い」「ああやはり柴犬は最高」「かわいい」「うちもです」「暑いもんね～」などのコメントが寄せられています。

おちゃめな男の子の日常が大人気

10歳の柴犬、小太郎くんはとっても表情豊かで甘えん坊な男の子。雷が苦手で美味しいものが大好き、365日換毛期という特技も兼ね備えているのだそう。

新しいレインコートを買ってもらえば、しばらく『服見知り』をするのもご愛嬌。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす小太郎くんの日常は、日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kotaro_chang」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。