FREAK’S STOREで開催♡Firsthandのポップアップで秋先取り♪

8月1日(金)～8月12日(火)の期間、FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズにて、コンセプトブランド「Firsthand（ファーストハンド）」のポップアップが開催されています。今すぐ活躍するPRE FALLコレクションから、人気キャラクター〈マイメロディ〉〈クロミ〉との限定コラボまで、秋気分を先取りするラインナップが勢揃い♡税込11,000円以上のお買い物で、特別なシュシュのプレゼントも♪

FREAK’S STOREでポップアップ開催

期間限定で開催されているFirsthandのポップアップは、FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズが舞台。

注目は2025 PRE FALLコレクション「Hazy Harmony」。ONとOFF、日常と非日常、曖昧さを楽しむメッセージが込められたアイテムが揃います。

TOPS／PANTS

BEST／SKIRT

ラインナップには、トップス（6,930円）、パンツ（16,500円）、ベスト（11,000～14,850円）、スカート（12,100円）など、幅広く展開。

BEST

今から着られる軽めのアイテムが中心なので、晩夏から秋まで活躍します。

Wpc秋のビニール傘新作♡金木犀＆フラワーベースで魅せる雨の日

サンリオと夢のトリプルコラボも♪

サンリオの人気キャラクター〈マイメロディ〉〈クロミ〉と、BASICKS×Firsthandによるスペシャルなトリプルコラボも見逃せません。

ハートモチーフが散りばめられたステッチデニム、ラメやラインストーンが輝く刺繍Tシャツなど、甘くてエッジィなデザインが魅力です。

価格は7,700円～29,800円と、アイテムによってさまざま。記念アイテムとしても要チェックです♡

Foundry Mews別注アイテムも登場

ロンドン発のブランドFoundry Mewsからは、遊び心たっぷりのウサギのキーチャーム（8,800円）がFirsthand別注で登場。

ハートや星モチーフの限定カラビナ付きで、1点ものの特別感が漂います。

さらに、同ブランドの人気バッグやシューズもラインナップ。年齢にとらわれず“冒険を着よう”というコンセプトが、コーデに新たなスパイスを加えてくれます。

11,000円以上購入でノベルティをプレゼント

Firsthandの商品を含む税込11,000円以上のお買い物と、Firsthand公式Instagramのフォローで、ストックファブリックを使用したシュシュをプレゼント。

ボリュームのあるスウェット素材で、腕に巻いてもかわいい仕上がりです♪数量限定なので早めの来店がおすすめです。

Firsthandの世界観を体感できるチャンス

この夏、FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズで開催されるFirsthandのポップアップは、ファッションとアート、そしてサステナブルな視点が詰まった特別な空間。

秋を先取りする新作から、人気キャラクターとの限定アイテムまで、心ときめくアイテムがずらり。限定ノベルティもあるこの機会に、ぜひ足を運んでみてください♡