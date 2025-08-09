8月9日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……天秤座

今日は、予期せぬことが起こってびっくりする可能性もあります。しかし、それこそが最高の運気というサイン！即座に頭を働かせて、的確な行動ができるはず。そして、あなたの評判が急上昇するでしょう。ドンと構えて笑顔ですごしてください。

★第2位……双子座

恋人の心を癒やす言葉。好きな人を振り向かせる言葉。出会った人を恋に落とす言葉。今日は、あなたならではの言葉の魅力で、異性の心をグッと掴める日。会話をするほどに愛されます。自分の心から自然に出てきた言葉に、自信を持ってください。

★第3位……水瓶座

あなたならではの個性的な発想、常識を飛び越えたアイデアが、仕事の大きな発展につながっていく日です。少し突拍子もないことだと感じても、思いついたことを周りに伝えてみてください。一緒にアイデアを膨らませていけます。

★第4位……射手座

異性との関係で、新しい1歩を踏み出せそうな日です。もっと幸せな関わり方ができると、自信を持てるでしょう。そのためにも、まずは自分から歩み寄る気持ちを大切に！相手をもっと知りたいという気持ちが、愛情を深めて新しい世界を広げる原動力です！

★第5位……牡羊座

心も体も軽々と動く日。1歩外に出れば、自然に行動範囲が広がっていくでしょう。今日は、室内に閉じこもっていてはもったいない！どんどん外に出てください。予定を決めずに、気の向くままに動くのがオススメ。動きやすい服装で。