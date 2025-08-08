この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでポイント活動（ポイカツ）やお得なキャンペーン情報で人気のネコ山さんが、「爆笑Vポイント 闇キャンペーンがやってきた三井住友カードOLIVEpaypayカードみんなの銀行」と題する最新動画を公開。話題のVポイント山分けキャンペーンや各種キャッシュレスキャンペーンについて、独自の視点で徹底分析した。



動画冒頭、ネコ山さんは「今いいキャンペーンないっすね」「山分けキャンペーン行きます？」と視聴者に呼びかけ、「去年の僕ならやってないっすけどね」と、最近のキャンペーン事情について本音を吐露。自身もかつて避けていた“山分けキャンペーン”への見方が変化しつつあることを語った。



まず取り上げたのが、“アップルペイでペイペイカードを使うことでポイントを山分け”するキャンペーン。その攻略法や還元率について「3000円使っても上限200ポイント」「気になるのは一人いくらもらえるんすかね」と分析した上で、「時給7円っすね、ごめんなさい。これは山があるから登る人向けのポイカツっすね」と、まさかの超低還元ぶりに爆笑しつつも注意を促した。



続いて三井住友カードOLIVEのデビットモードによるVポイント山分けキャンペーンにも言及。「案内来た人限定ってなってるけど、誰でもエントリーできるみたい」「一口100ポイント、上限も100ポイント」と、控えめな還元と攻略ハードルを解説し、「これもちょっとね、登山部向け」と辛口に指摘した。



また、みんなの銀行やスマホプリペイドVISA eギフトなどの最新案件も。「みんなの銀行はちょっとずつ小遣いくれるんすよ」「口座開設はしといてもいい」としつつ、実際の獲得額や攻略手順を具体的に紹介。「今年の獲得済みポイカツ案件、987,319円になりました」とその実績も公開した。



動画終盤では「山分けの割には山になってないっすよね。すくってすくってって感じ」「去年の僕は山分けキャンペーンやるとは思わなかった」と総括。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者にエールを送り、締めくくった。