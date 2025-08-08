C大阪が発表

セレッソ大阪は8月8日、元日本代表FW柿谷曜一朗氏が12月14日に引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC- 」を開催することを発表した。

昨季限りでユニフォームを脱ぎ、マルチな活動を続ける柿谷氏。かつて付けたクラブの象徴でもある背番号「8」にちなんだこの日に発表された。

柿谷氏は現役時代、セレッソ大阪U-15、U-18を経て2006年にデビュー。徳島ヴォルティスや名古屋グランパス、スイス1部バーゼルでも巧みな技術から生まれるゴールやトラップ、パスで人々を魅了してきた。2014年のブラジル・ワールドカップに臨む日本代表メンバーに選出され、大会2試合に出場。バーゼル時代にはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）に3試合出場し、世界のトップレベルを経験した。

今年1月18日に電撃引退を発表し、惜しまれつつもピッチを後にした柿谷氏。引退後は、解説業やサッカー教室の参加、テレビ番組への出演など活躍の幅を広げている。

柿谷氏のコメントは以下の通り。

「12月14日に引退試合をさせてもらうことになりました。大阪、名古屋、徳島と温かいサポーターの皆様のお陰で19年間ものプロ生活を過ごせました！！ そしてなにより最後までついて来てくれた家族のために、もう一度サッカーをしている姿を見せたいという思いを実現することができました。この試合に向けて、本当に数多くの人達が動いてくれていて協力してくれて。1人1人に感謝を伝えることはできないかもしれませんが、この場を借りて感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。まだまだ準備には時間がかかりますが、みなさん是非よろしくお願いします！そしてファンの皆様！最後の勇姿を是非スタジアムで！！」（FOOTBALL ZONE編集部）