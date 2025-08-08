モモは6月から9月にかけて旬を迎えます。JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、モモを上手に保存する方法について、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

JA全農はモモの特徴やモモを保存する方法について、次のように紹介しています。

【モモの特徴】

・とてもデリケートで傷みやすい

・水分が多く皮も薄いため、冷気、衝撃、水分に弱い

・常温ではすぐ熟して柔らかくなり、冷蔵で冷やし過ぎると風味ダウン

【モモの保存方法】

■硬いモモは常温保存

・硬めのモモは新聞紙やキッチンペーパーに包んで常温で追熟するのがお勧め。直射日光はNG。軟らかくなったら野菜室で保存。約3日で食べごろを迎える。

・食べる前は30分ほど常温に戻しておくと、より風味が感じられてよりおいしく食べられる。

■食べごろをキープする場合は冷蔵保存

熟したモモは1個ずつ新聞紙かキッチンペーパーで包み、さらに袋に入れて野菜室へ。冷やし過ぎると甘みが落ちてしまうため、必ず野菜室へ入れること。約3日間保存ができる。

■すぐに食べ切れないモモは冷凍保存

皮をむき、一口大にカットしてレモン汁を少量振りかける。ジップ付きの袋に入れて平らにし、金属製バッドの入れて冷凍庫へ。冷凍なら約1カ月保存が可能。