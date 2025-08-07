ÆÈ±¦ÇÉµÄ°÷Âð¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÇúÈ¯Êª¡¡AfD½êÂ°¡¢Éð´ï¤â²¡¼ý¤È·Ù»¡
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄËÌÉô¥á¥¯¥ì¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥Õ¥©¥¢¥Ý¥ó¥á¥ë¥ó½£¤Î·Ù»¡¤Ï6Æü¡¢Æ±½£¤Î½»Âð¤«¤éÉð´ï¤ÈÂçÎÌ¤ÎÇúÈ¯Êª¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¸ø¶¦ÊüÁ÷ARD¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï7Æü¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤ò·Ç¤²¤ÆÂæÆ¬¤¹¤ë±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡ÊAfD¡Ë¡×½êÂ°¤ÎÃÏÊýµÄ²ñµÄ°÷¤¬½»¿Í¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡AfD¤Ïº£Ç¯2·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¹ñÀ¯Âè2ÅÞ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï5·î¤Ë¡Ö¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁÅª¤Ê´ðËÜÃá½ø¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¶Ë±¦ÃÄÂÎ¤ËÇ§Äê¡£AfD¤¬º¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤ë²¾½èÊ¬¤ò¹ÔÀ¯ºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÔÀ¯ºÛ¤Î·èÄê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¶Ë±¦¤È¤ÎÇ§Äê¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£