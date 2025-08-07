¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¡ÖCafe Sky Library¡×¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ËÂÐ±þ
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¡ÖCafe Sky Library¡×¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦ÄÌ¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPriority Pass¡Ê¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü½ÐÈ¯¤ÎÅë¾è·ô¤È¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Æ±¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¤ßÆþ¼¼¤Ç¤¡¢ºÇÂçÂÚºß»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¡£
Cafe Sky Library¡×¤ÏÆüËÜÊ¸²½¡¢Èþ½Ñ¤Ê¤ÉËÜ¤òÍÊ¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢ºÂÀÊ¿ô¤Ï44ÀÊ¡£¾ì½ê¤Ï¹ñºÝÀþ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4³¬¤Î°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëËÌ³¤Æ»Æâ¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡Ë