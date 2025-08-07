進級テストに落ちて「行きたくない」やる気消失の危機に母は｜スイミングはじめました【ママリ】
2回目の進級テストを終え、さちやくんは不合格、さちかちゃんは合格という結果に。さちかちゃんのことを褒めてあげたい反面、泣いているさちやくんを目の前にそうはできないさち子さんは複雑な様子。
©sachitwins
©sachitwins
©sachitwins
目に涙を浮かべて戻って来たさちやくんの結果は、やはり不合格。涙が止まらないさちやくんをさち子さんは抱きしめながらなだめます。そこで、さちかちゃんは合格したことを聞きました。
©sachitwins
©sachitwins
ちょうどそのとき、さちかちゃんが戻ってきました。泣いているさちやくんを見て、何かを察したのかさちかちゃんは黙っている様子。
本当ならさちかちゃんを褒めてあげたいさち子さんですが、不合格で大号泣のさちやくんを前にそうもできないさち子さんはとても複雑な気持ちのようです。
©sachitwins
©sachitwins
帰宅後、お風呂では反省会をするさちやくんとさちかちゃん。その後、さち子さんからうまく泳ぐためのポイントを聞いてさちやくんはメモに書き出していたようです。
少しずつ気持ちも落ち着いてきたようですね。
©sachitwins
©sachitwins
しかし、スイミング当日になると、さちやくんは不安な気持ちから涙が止まりません。なんとかスイミングに行ったものの、練習中もずっと泣いているようでした。
©sachitwins
2回目の進級テストで不合格になったさちやくん、合格したさちかちゃん。さちやくんは自分だけ不合格だったことに悔しさと悲しさで涙が止まらない様子。
さち子さんは、そんなさちやくんの前で、努力もあって合格したさちかちゃんを褒めたいのに褒められないもどかしさを感じたようです。
涙ながらに帰宅し、反省会やポイントをメモにまとめるなど、前を向いている様子が見られたさちやくんでしたが、スイミング当日になると、再び涙が止まらなくなってしまいました。練習中も泣いていたとのこと。親としては不安になりますね。
喜びも悩みも分かち合う2人
©sachitwins
©sachitwins
©sachitwins
おなかの中で一緒に過ごし、同じ日に生まれ、同じ家で育ってきた双子の2人。常に一緒に居る存在ですが、それでも「何もかもが同じ」ではありません。
スイミングを始めたことで、2人に違いがより際立つように。どちらかがスムーズにできる一方で、どちらかは難しく感じたり、努力の結果として1人だけが合格したりする場面もありました。そのたびに、母親であるさち子さんは「できた子を思いきり褒めたい」「でも、できなかった子の気持ちも考えたい」と心が揺れ動きます。双子ならではの育児に悩みや葛藤が伝わってきますね。
けれど、子どもたちはお互いの存在を支えにしながら前向きに進んでいきます。合格できなかったときには反省点を整理し、2人で一緒に練習を重ねる姿も。その努力の中で、自然と絆が深まり、お互いを励まし合う関係が育っていきました。双子の育児は、喜びも悩みも2倍、あるいはそれ以上に感じることがあるかもしれません。経験していないと分かりづらい部分もありますが、この物語には、そんな日々の葛藤や成長が丁寧に描かれていました。
ラストの2人の笑顔には、心が温かくなるような安心感がありました。これからも泣いたり笑ったりしながら、支え合ってスイミングを続けてくれるといいですね。
記事作成: kira_z07
（配信元: ママリ）