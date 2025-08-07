【マック】8月8日からのハッピーセットに「ポケモン」登場。3日間限定でポケモンカード2枚セットがもらえるよ〜！

マクドナルドでは、2025年8月8日からハッピーセットのおもちゃに「ポケモン」が登場します（一部店舗を除く）。

ひみつのおもちゃ含めて全9種類

「ピカチュウ」や「イーブイ」をはじめとしたおなじみのポケモンや、10月16日発売の新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場する「メガルカリオ」や「メガリザードンX」など"メガシンカ"を遂げたポケモンを含む、いろんな仕掛けを楽しめるおもちゃ8種と、ひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップ。

ハッピーセットの価格は510円〜です。

第1弾：8月8日から14日

・ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ

・ヒトカゲのくるくるスピナー

・メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー

・ゼニガメのモンスターボールローラー

第2弾：8月15日から21日

・ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

・メガリザードンXのくるくるスピナー

・フシギダネのモンスターボールローラー

・イーブイのシャカシャカキーホルダー

第2弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場します。

第3弾：8月22日から

第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

品切れの場合、過去に販売したおもちゃなどになる場合があります。どのおもちゃがもらえるはお楽しみです。

週末プレゼント

8月9日から11日の3日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット（オリジナルイラストのピカチュウ1枚＋全5種の中からランダムで1枚）が数量限定でもらえます。

おもちゃは数量に限りがあり、なくなり次第終了です。なお、対象日3日間は1人5セットまで。おもちゃとポケモンカードはあらかじめ封入されているため、種類を選ぶことはできません。

※価格は税込です。

【ポケットモンスター】（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, （R）, and character names are trademarks of Nintendo.

【ポケモンカード】（C）2025 Pokemon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

東京バーゲンマニア編集部