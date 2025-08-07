2025年8月28日から8月31日まで開催される『「東京おもちゃショー2025 INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW 2025」in東京ビッグサイト』

“新しい好き”と出会える新時代のエンタテインメント体験空間が広がる「セガ フェイブ」ブースの紹介をします☆

「東京おもちゃショー2025 INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW 2025」in東京ビッグサイト セガ フェイブ ブース

東京おもちゃショー 2025 開催期間：

名称：東京おもちゃショー2025 INTERNATIONAL TOKYO TOY SHOW 2025

スケジュール：

・商談見本市（ビジネスデー）

対象：ビジネス関係者のみ（事前登録制・無料）※一般の方は入場できません

2025年8月28日（木）10:00〜17:30、8月29日（金）9:30〜17:00

・一般公開（パブリックデー）

有料：2,000円（税込）

開催日時：2025年8月30日（土）9:00〜17:00、8月31日（日）9:00〜16:00

※すべてのチケットにデジタル商品券「こども商品券e-Gift」 300円分含む

※高校生以上有料、中学生以下無料、オンライン販売のみ

※定員に達し次第、販売を終了

セガ フェイブが、東京ビッグサイトにて開催される「東京おもちゃショー2025」に出展！

趣味や嗜好がますます多様化し、数多くの「トレンド」が生まれる現代。

セガ フェイブのブースでは、社名の由来にもなっている「フェイブ＝フェイバリット（お気に入り）」にちなみ、この夏最後の祭典「フェイバリットフェス」をコンセプトとした、 “新しい好き”と出会える新時代のエンタテインメント体験空間が楽しめます。

セガ フェイブブースで新たな“お気に入り”との出会うことができる特別なイベントです。

今回は、セガ フェイブブースの情報を一足先に紹介していきます。

「PRINT CAMERA プリカ」は、シャッターボタンを押すだけでモノクロ写真をレシートに手軽にプリントできるコンパクトな新感覚カメラです。

会場では50台の「プリカ」を来場された方に無料貸出し、“お気に入り”を撮影・プリントして、写真をまとめるアルバム台紙（6歳以上対象・数量限定）をプレゼント。

手軽で新しい撮影体験が楽しめます。

※撮影体験は先着順。体験人数は制限があります

※プレゼントには限りがあります

世界最速「ソニック＆フレンズ」の最新商品を初公開！

公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/sonic/

ショートアニメ『ソニック＆フレンズ』に登場するキュートなソニックたちが、『サンリオキャラクターズ』と夢のコラボ！

SNSで話題沸騰中の新イラストをまとった、”とにかくかわいい”グッズが世界に先駆けて初公開されます。

そして、とにかくカワイイ驚きの“映える”フォトブースが会場に登場！

最新コラボアイテムを手に、フォトスポットで楽しく写真撮影＆シェア体験ができます。

近秋発売の商品を初お披露目！お気に入りのキャラクターがもっとお気に入りになる「フェイバリットイ」シリーズ

公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/favoritoy/

フェイバリットイ”シリーズの新コレクションが満を持して初公開！

「アクぬい」はアクリル素材とぬいぐるみが融合した、クリアでカラフルな質感が新時代の“推し活”アイテムとして人気急上昇中です。

さらに、「アクドール」は今までのアクリルグッズには無かった、可動する機構を取り入れることでポージングや表情を変えることができ、まるでキャラクターが生きているような“アクション”＆“コレクション”を楽しめる新たなグッズです。

2025年秋発売の新グッズだけでなく、全てのラインナップが紹介されています。

最新のフィジカルエンタテイメントを体験！UFOキャッチャー＆ライドを無料体験

商品情報サイト：https://pawpatrol.sega.jp/chase-to-issho/

子どもから大人まで幅広い世代に大人気の「UFOキャッチャー」の体験会を実施！

さらに、世界中の子どもたちに大人気のアニメ作品「パウ・パトロール」のアミューズメントゲーム機器、『パウ・パトロール チェイスといっしょ』も体験できるブースで最新のフィジカルエンタテイメントを体験できます。

「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー「ケント」と個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。

「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を合言葉に、「チェイス」、「マーシャル」、「スカイ」、「ラブル」、「ロッキー」、「ズーマ」が、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

「パウ・パトロール」は、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。

また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでも視聴できます。

新しいお気に入りがきっと見つかるスペシャルイベント。

「東京おもちゃショー2025」in東京ビッグサイトのセガ フェイブ ブースの紹介でした☆

