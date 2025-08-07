Amazonにて、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のNintendo Switchパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は26%オフの5,650円。

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」は、ドット絵と3DCGを融合させ、懐かしくも新しい映像表現を採用した「ドラゴンクエストIII」のHD-2D版。新職業「まもの使い」や旅の寄り道「モンスター・バトルロード」などの要素が追加されており、物語をより深く知ることができる新規エピソードや新たな強敵との戦いを楽しむこともできる。

【HD-2D版『 ドラゴンクエスト III そして伝説へ…』ファイナルトレーラー】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX (C) SUGIYAMA KOBO (P) SUGIYAMA KOBO