ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地ドジャースタジアムでのカージナルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。3回裏の第2打席に今季39号アーチを放った。

■「節目の一打」は本塁打で達成

前日の試合では、4打数2安打1盗塁で勝利に貢献した大谷。この日は投打二刀流で躍動、序盤で試合の主導権を握る節目の一発を記録した。

ドジャース1点ビハインドで迎えた3回裏の第2打席。1死二塁で大谷は、相手先発マシュー・リベラトーレ投手の3球目真ん中シンカーを鮮やかに弾き返すと、角度33度、109.5マイル（約176.2キロ）で舞い上がった打球は、本拠地左中間スタンドへ一直線。自身を援護する逆転の39号2ランとなった。

MLB公式Xは、大谷の節目の一打に「ショウヘイ・オオタニのMLB通算1000本目安打。もちろん、自身が投げる試合でリードを奪い返す逆転本塁打だ」と投稿。驚きの顔文字を添えて、要素てんこ盛りの39号アーチを祝福した。

大谷はこの試合、投手としては4回54球を投げて2安打1失点8奪三振の快投。二刀流出場の試合で、新たな金字塔を打ち立てた。

メジャー通算1000本安打は、日本人ではイチロー氏、松井秀喜氏に次ぐ日本選手3人目の快挙。

