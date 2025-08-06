¸¤¤Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï´í¸±¡©¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¡£¿ÕÂ¡ÉÂ¤ä·ëÀÐ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡©
¸¤¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Í¿¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤âÌäÂê¤ÎÌµ¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í¿¤¨Êý¤äÎÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡¢°ÂÁ´¤ÊÍ¿¤¨Êý¡¢¤½¤·¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î¿©»ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤âÌäÂê¤ÎÌµ¤¤¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÎÌ
¸¤¤Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÍ¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ç¿©¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ø¤Î¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò»²¹Í¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®·¿¸¤¤Î¾ì¹ç
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ä¥Á¥ï¥ï¤Ê¤É¤Î¾®·¿¸¤¡ÊÂÎ½Å5kgÄøÅÙ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢è§¤Ç¤ÆºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤À¤â¤Î¤ò¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó1ÇÕÄøÅÙ¡ÊÌó5g¡Ë¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ·¿¸¤¤Î¾ì¹ç
¼Æ¸¤¤Ê¤É¤ÎÃæ·¿¸¤¡ÊÂÎ½Å10kgÁ°¸å¡Ë¤Ê¤é¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó2ÇÕÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç·¿¸¤¤Î¾ì¹ç
Âç·¿¸¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¤µ¤¸1ÇÕÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤È¤·¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¡¹¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1Æü¤Î¥«¥í¥êーÎÌ¤ÎÌÜ°Â
¤ª¤ä¤Ä¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÌ¤Ï¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÁí¥«¥í¥êー¤Î10%°ÊÆâ¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£Í¿¤¨¤¹¤®¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤ä¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤È¸¤¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óA¡Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ë¤Ï¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¸¤¤ÎÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢ÈéÉæ¤äÈïÌÓ¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ¯¤¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÌÖËì¤Îµ¡Ç½¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢ºÙË¦¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤®¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Ê¬
Å´Ê¬¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÀÖ·ìµå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÏÂÎÃæ¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Ê¬¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÉÏ·ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤«¤éÅ´Ê¬¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê·ì±Õ¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーºî¤ê¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Æ¥¤¥ó
¥ë¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÌÖËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¹³»À²½Êª¼Á¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤ÇòÆâ¾ã¤ä¡¢ÌÖËì¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥Ë¥¢¸¤¤ä¡¢°äÅÁÅª¤ËÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï¡ÊÎã¡§¥·ー¥ºー¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óK
¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Ï¡Ö»ß·ì¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ì±Õ¤Î¶Å¸Ç¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë½Ð·ì¤¬Àµ¾ï¤Ë»ß¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¸¤¤ÏÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óK¤ò¹çÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤«¤éÊä¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÍ¿¤¨¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡Ö¥·¥å¥¦»À¡×¤ÏÇ¢Ï©·ëÀÐ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤À®Ê¬¤¬¡Ö¥·¥å¥¦»À¡×¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥¦»À¤Ï¥¢¥¯¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È¡Ö¥·¥å¥¦»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¤È¤¤¤¦·ë¾½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë¾½¤¬¿ÕÂ¡¤äç¯æù¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥å¥¦»À¥«¥ë¥·¥¦¥à·ëÀÐ¡×¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤ÎÇ¢Ï©·ëÀÐ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ê¸¤¤¬Å¬ÎÌ¤ò¿©¤Ù¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ëÀÐ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤äÈçÇ¢´ï¤Ë¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤
²áµî¤Ë¥·¥å¥¦»À¥«¥ë¥·¥¦¥à·ëÀÐ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ¢Ï©·ëÀÐ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸¤¤ä¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¤¤Ï¡¢¥·¥å¥¦»À¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òÀµ¾ï¤ËÇÓÝõ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë´í¸±À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥¤¥È¥í¥²¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊª¼Á¤¬ÈùÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ê¸¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤«¡¢½Ã°å»Õ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÄ´ÍýË¡
ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë
¸¤¤Ï¿¢Êª¤ÎºÙË¦ÊÉ¤ò¹½À®¤¹¤ëÁ¡°Ý¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£è§¤Ç¤¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¿¤¨¤Æ¤â¡¢±ÉÍÜ¤ò¤¦¤Þ¤¯µÛ¼ý¤Ç¤¤º¤ËÊØ¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤¿¸å¤Ï¡¢¾Ã²½µÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬¤ººÙ¤«¤¯¹ï¤à¤«¡¢¥ß¥¥µー¤Ê¤É¤Ç¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬¤º²ÃÇ®Ä´Íý¤ò¹Ô¤¦
À¸¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÍ¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¥·¥å¥¦»À¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºè§¤Ç¤Æ¥¢¥¯È´¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥å¥¦»À¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ç1～2Ê¬è§¤Ç¤Æ¥¢¥¯È´¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¢Ï©·ëÀÐ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£è§¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤ªÅò¤Ë¤Ï¥·¥å¥¦»À¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ßÖ¤á¤ëÄ´ÍýË¡¤ÏÌýÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¥·¥å¥¦»À¤â¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤áÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í´ÖÍÑ¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ÏÈò¤±¤ë
¿Í´ÖÍÑ¤ËÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¤Î¥Ð¥¿ー¥½¥Æー¤ä¡¢¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢´ÌµÍ¡¢¥¹ー¥×¤Ê¤É¤Ï¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¾ê¤Ê±öÊ¬¤äÅüÊ¬¡¢ÌýÊ¬¡¢¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤äÈîËþ¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ËÍ¿¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ò¤»¤º¡¢è§¤Ç¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¸¤¤Î·ò¹¯¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÁ´¤ËÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ºè§¤Ç¤Æ¥¢¥¯È´¤¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡×¡Ö¤´¤¯¾¯ÎÌ¤ËÎ±¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ç¢Ï©·ëÀÐ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¥·¥å¥¦»À¤Ï¡¢è§¤Ç¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤äÈçÇ¢´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤º¡¢·ò¹¯¤Ê¸¤¤Ç¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°¦¸¤¤È¤Î¿©À¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
