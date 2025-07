ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。7月27日(日)の放送では、「きらめく音のシャワー! キラキラ音ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ

・1位:小田和正「キラキラ」・2位:サザンオールスターズ「いとしのエリー」・3位:ももいろクローバーZ「MOON PRIDE」・4位:山下達郎「DREAMING GIRL」・5位:Class「夏の日の1993」・6位:サカナクション「忘れられないの」・7位:Tommy february6「MaGic in youR Eyes」・8位:MAO「夢をかなえてドラえもん」・9位:CHEMISTRY「Point of No Return」・10位:久保田利伸 with ナオミ・キャンベル「LA・LA・LA LOVE SONG」今回の「きらめく音のシャワー! キラキラ音ソングTOP10」は、イントロからきらびやかなサウンドが響き渡る、タイトルもそのままズバリの小田和正さん「キラキラ」が、2位以下に倍以上の差をつけて堂々の1位という結果になりました。曲中に“キラキラ音”が登場すると、楽曲の世界観に一気に引き込むフックとしての役割を果たし、夢のような浮遊感とともに、夜景やネオン、高層ビル群といった洗練された都会的なイメージを感じさせてくれます。サウンドの雰囲気からは、ときめきや「これから先にワクワクすることが起きるかもしれない」といった期待感がにじみ出ている曲が多く、クリアな音の連続で、暑い日が続く夏を、清らかな気分にしてくれるようなTOP10となりました。次回8月3日(日)の放送テーマは、「夏をバカ騒ぐゾ!掛け声ソングTOP10」です。



