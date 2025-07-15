¥ß¥º¥Î¤ÎºÇ¶¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢2¡Ù¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂÔË¾¤ÎAG¥½¡¼¥ëÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤â
6·î1Æü¤Î¡Ö¥â¥ì¥ê¥¢¤ÎÆü¡×¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2¡Ù¡£
¥â¥ì¥ê¥¢ÃÂÀ¸¤«¤éº£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN¡Ù¤Ï¡¢40¼þÇ¯¤ÎÊõÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ó¡¼¥«¥é¡¼¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥ë¥Ó¡¼¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1¥õ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Î¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN¡Ù2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Mizuno Morelia II JAPAN (2025)
¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿·À¸¥â¥ì¥ê¥¢¡£¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀÞ¤êÊÖ¤·¥¿¥ó¤À¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÄêÈÖ¥«¥é¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥ó¡ß¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢40¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë/¥ë¥Ó¡¼¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN AG¡Ù¤âÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ ¥×¥í¥È JAPAN Ltd¡Ù¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥º¥Î¤ÎAG¥½¡¼¥ë¡£
¿Í¹©¼Ç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥ß¥º¥Î¤ÎºÇ¶¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢2¡Ù¡¢¿·ºî¤òÍú¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª40¼þÇ¯¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ï
¥×¥íÁª¼ê¤â°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·À¸¥â¥ì¥ê¥¢¡£¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN¡Ù¤Ï25,300±ß¡¢¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN AG¡Ù¤Ï23,100±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£