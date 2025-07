経験豊富なブラジル代表MFはプレミアリーグ復帰の可能性が浮上している。



『TEAMtalk』のルディ・ガレッティ氏によると、ユヴェントスに所属する27歳のブラジル代表MFドウグラス・ルイスにエヴァートンが興味を示しているという。



プレミアリーグで結果を残して昨夏の移籍市場ではアストン・ヴィラからユヴェントスに完全移籍を果たしたD・ルイス。大きな期待と共にセリエAにやってきた同選手だが、昨季はリーグ戦の先発出場はたったの3試合のみ。UEFAチャンピオンズ・リーグでも途中出場6試合のみの出場と序列は低下しており、今夏は去就が注目されていた。





The best of Douglas Luiz.



Relive every single goal and assist from @DGOficial's outstanding 2022/23 campaign. pic.twitter.com/E0tMkgVTQE