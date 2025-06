ロッテリアに、期間限定で「レモネードソーダ」が登場。

シュワッと爽快リフレッシュできる、暑い季節にぴったりのドリンクです☆

ロッテリア「レモネードソーダ」

販売期間:2025年6月25日(水)〜9月上旬まで販売予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く229店舗で販売予定(2025年6月18日時点)

※機器調整により販売していない場合があります

ハンバーガーショップ「ロッテリア」の期間限定メニューとして「レモネードソーダ」が登場。

瀬戸内レモンの果汁を使用したレモネードベースと、フローズンレモンスライスを合わせた、夏にぴったりの甘酸っぱいソーダドリンクです!

さらに、「レモネードソーダ」をたっぷり楽しめる「MEGAレモネードソーダ」も用意。

ハンバーガーのお供だけでなく、暑い日のクールダウンやリフレッシュに味わいたい、爽やかなドリンクです☆

レモネードソーダ

価格:390円(税込)

瀬戸内レモンの果汁※を使用したレモネードベースと、フローズンレモンスライスを合わせた、ロッテリアの「レモネードソーダ」

一口飲むと、瀬戸内レモンのキリッとした酸味とソーダのシュワッとした口当たりで、弾けるような爽快感です。

また、シロップに漬け込んだ粒状のレモンピールによる、ほのかな甘みとほろ苦さが味わいのアクセント。

夏にぴったりな、甘酸っぱいソーダドリンクが期間限定で楽しめます!

※ レモン果汁を2.4%使用、果汁全体のうち瀬戸内レモン果汁を49.8%使用

MEGAレモネードソーダ

価格:490円(税込)

「レモネードソーダ」を、約1.7倍の量※でたっぷり楽しめる「MEGAレモネードソーダ」

暑い季節のクールダウンやリフレッシュにぴったりな、大容量版も登場します☆

※ レモネードソーダ通常サイズドリンク量比

暑い夏に、シュワッと爽快リフレッシュできる期間限定ドリンク。

ロッテリアの「レモネードソーダ」は、2025年6月25日より期間限定で販売です!

