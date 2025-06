2位:函館/52票

All About ニュース編集部は5月21日〜6月2日、全国10〜60代の男女194人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(北海道・東北地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う北海道の地名を紹介します!2位は「函館」でした。函館市・北斗市などを対象に交付されているナンバーです。

1位:札幌/72票

歴史ある観光都市として知られる函館市。美しい夜景が見られたり、異国情緒漂う街並み、おいしいグルメが味わえたりと魅力的な観光スポットが点在しています。回答者からは「夜景やグルメで人気の観光地であり、ロマンチックなイメージがあります。観光地として有名であることや、夜景など見どころが多い場所という印象から支持されています」(60代男性/広島県)、「文字からでも函館市の雰囲気が感じられ、格好良いと思う」(50代男性/静岡県)、「異国情緒のある街の夜景にロマンを感じるから」(40代男性/静岡県)などのコメントがありました。1位は「札幌」でした。札幌市・恵庭市などを対象に交付されているナンバーです。札幌市は日本最北の政令指定都市。北海道の政治や経済、文化の中心地となっています。「さっぽろ雪まつり」などのイベントが有名であるほか、ラーメンやジンギスカン、海鮮物などおいしいグルメがそろっており、国内外問わず多くの観光客が集まる場所です。回答者のコメントを見ると「知名度が高いから」(30代女性/北海道)、「北海道を代表する大都市名でかっこいいいからです」(60代男性/愛知県)、「「札幌」ってやっぱり北海道の顔って感じで、名前に重みがあるし知名度も抜群。ナンバープレートで見かけたら、なんかオシャレで洗練された印象があるし、「あ、札幌から来たんだ」ってすぐわかるのもポイント高い。語感もキレイでかっこいい」(30代女性/秋田県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです