Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Appleが開催中のソフトウェア開発者向けのカンファレンスWWDC 2025。基調講演では、Appleの各種OSアップデートが発表されました。

昨今のAppleは、ゲームプラットフォームとしての立ち位置にも力をいれているので、ゲーム絡みの発表には期待していたのですが、でました。Apple公式の新たなアプリ「Apple Games」です。

Apple Gamesをさっと説明すると、AppleのゲームサブスクApple Arcade含め端末にはいっているゲームの一元管理した上で、友達と一緒にプレイしたりのコミュニケーション機能もついたゲーム特化アプリです。iPhone・iPad・Mac・Vision Proでプレイできるゲームタイトルの最新情報・アプデ確認可能。ゲームのチャレンジやレベルクリアで達成バッジ的なものがもらえるという機能あり。また、同じゲームをプレイする友達と連絡をとれたり、スコアを競ったりもできます。ゲームランチャーであり、各ゲームの進捗確認トラッカーであり、連絡ツールでもある。Apple ArcadeとソーシャルゲームネットワークGame Centerを1つにしたようなアプリとも言えます。

今回発表されたiOS 26などの配布で、Apple公式アプリとしてOSに組み込まれてきます。プリインストールのアプリです。

アプリを実際試せるのは、OS配布がある今年後半ですが、発表ですでに感じたことがあります。それは、便利そうではあるものの、今日のゲーマーの心を掴むにはこれでは弱いということ。ゲーム機やパソコンゲーマーに食い込むのに必要なのは、これじゃないんじゃないかな…。

ゲーム機としてのiPhone

iPhoneはゲームをするのに使用される端末では、世界で最もポピュラーなものの1つです。が、昨今のゲームタイトル(『崩壊:スターレイル』『Call of Duty: Warzone Mobile』『フォートナイト』など)をプレイする環境としては、正直甘い、厳しいというのがゲーマーの意見。

別途コントローラを使えば確かにプレイはできるけど、ゲームをするためだけのゲーム機と比較してしまえば勝てるところはない、それがゲーマーの総意でしょう。iPhoneで遊べるクロスプラットフォームのゲームがアピールされたとて、ゲームで力入れるならやはりiPhoneじゃなくてMacパソコンに期待をかけるのがゲーマー。

となると、WWDC 2025ではAppleのゲーム業界への理解の浅さ、または理解した上でなお舵取りをしないという姿勢が透けてみえた気するのですが…。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ゲーム機としてのMac

Mac OS(macOS Tahoe 26アプデ)でのApple Gamesは、一部ゲームへのアクセス権が増えるものの基本はiPhoneと同じ。ただ、ゲーム画面を切り替えることなく設定や友達とのチャットができる「Game Overlay機能」が使えます。この手の重ね表示機能では、例えばWindowsでのXbox Game Barと比較すると、まだまだ荒削りな印象あり。Bluetooth設定、明るさ、音、コントローラ変更などはあるけど、フレームレートやレイテンシの表示はなく、ネイティブ画質でのプレイ画面録画もなし。

2023年リリースのゲームモードにて、背景タスクを制限しゲーム性能を上げるという仕様がでたものの、Mac端末にはゲームプラットフォームとしての力が足りません。フレームレートのカウンターを簡単に確認できないのは痛い。

Discord的なインターフェースも検討すべきだと感じました。これは、Switch 2リリースの影響もあって、一緒にプレイする友達の顔を表示できるという機能があればよかったのにと思ってしまいます。

MetalグラフィックスAPIのアプデや、Mシリーズチップでのグラフィック性能のおかげで、Macはマシンとしてよりゲーム向けになってきています。Mac自体のパフォーマンスは上々。今年登場したM4チップ搭載のMacBook Airでは『バルダーズ・ゲート3』や『バイオハザード RE:4』の中画質設定なら安定したフレームレートでプレイすることが可能。軽量化ラップトップでは、これ簡単なことではありません。より負荷の高いゲームでも、M4 Proチップ搭載のMac miniなら馬力があります。『サイバーパンク2077』の高画質&レイトレーシングありで、M3 Ultraチップ搭載のMac Studioでプレイするデモも見せてもらいました。

それでもやっぱり、Apple GamesはiPhoneを主として考えられたアプリなんだと思います。

Appleは自社チップの性能をさらにあげていくだろうし、Macに対応するゲーム(近日公開『紅の砂漠』『InZOI』。今後発売予定『Cyberpunk 2077』『Cronos: The New Dawn』『Lies of P: Overture』『EVE Frontier』など)もどんどん増えていきます。ただ、それでもゲーム端末を買い換えようとなったときに、Apple端末を選ぶ人はまだ少ないはず。それは、今回のApple Gamesをもってしても同じ。やはり、ゲーム的ソフトウェアサポートは、Windowsの方が圧倒的に優れているのです。