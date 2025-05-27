ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¡É±åÎî¡É¡ªÈá·à¤Î¹ÄÂ²¡ÖÄ¹²°²¦¡×¤Î¼ö¤¤¤Ï¸½Âå¤Ë¤â»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©
¿Í¤¬¿¼¤¤º¨¤ß¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢±åÎî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ»°Âç±åÎî¤Î¡Ö¿û¸¶Æ»¿¿¡¦Ê¿¾Ìç¡¦¿òÆÁ±¡¡×¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÆüËÜ»Ë¤Ç½é¤á¤Æ±åÎî¤È¤Ê¤Ã¤¿Èá·à¤Î¹ÄÂ²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¡ÖÄ¹²°²¦¡Ê¤Ê¤¬¤ä¤ª¤¦ Ëô¤Ï ¤Ê¤¬¤ä¤Î¤ª¤ª¤¤ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÈôÄ»»þÂå¤«¤éÆàÎÉ»þÂå¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹²°²¦
Ä¹²°²¦¤ÏÂè40ÂåÅ·¹Ä¡¦Å·ÉðÅ·¹Ä¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëµÈÈ÷Æâ¿Æ²¦¤Î·»¤ÏÂè44ÂåÅ·¹Ä¡¦¸µÀµÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶³ùÂ¤Î¼¡ÃË¡¦Æ£¸¶ÉÔÈæÅù¤Ë¼¡¤°°ÌÃÖ¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÆ£¸¶ÉÔÈæÅù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Û¤É¤Î¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½ÐÀ¤¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ£¸¶ÉÔÈæÅù¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡¦Æ£¸¶»Í·»Äï¤Ç¤¹¡£
Æ£¸¶»Í·»Äï¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ËËå¤ò¹Ä¹¡¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤¬Ä¹²°²¦¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¼«³²¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÄ¹²°²¦
Å·¹Ä¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ¤Ç¤â¹Ä¹¡¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÁê±þ¤·¤¤¿ÈÊ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ£¸¶»á¤Ï¹Ä¹¡¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤«¤é¡¢¡ÖÄ¹²°²¦¤ÎÊÑ¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Àµµ6Ç¯¡Ê729Ç¯¡Ë¡¢²¼µé¤Î´±Î½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÄ¹²°²¦¤¬ÍÅ½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²ÈÅ¾Ê¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÌ©¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹²°²¦¤ÏÊÛÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¼«³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«³²¤Ï¶¯Í×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¡ÖÄ¹²°²¦¤ÎÊÑ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëå¤ò¹Ä¹¡¤ËÎ©¤Æ¤Æ¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Æ£¸¶»Í·»Äï¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£¸¶»Í·»Äï¤Î±É²Ú¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
±åÎî¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹²°²¦¤Ë¤è¤ë¼ö¤¤¤¬±²´¬¤¯¤è¤¦¤Ë
Ä¹²°²¦¤¬¼«³²¤·¤¿¸å¡¢Å·Ê¿7Ç¯¡Ê735Ç¯¡Ë¤Ë±ÖÉÂ¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å·Ê¿9Ç¯¡Ê737Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÆ£¸¶»Í·»Äï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä¹²°²¦¤Îã®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
Å·¹Ä¤Ï¿ÀÊ©¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿Ä¹²°²¦¤Î»Ò½÷¤¿¤Á¤Ë°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ã®¤ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿°Â»þÂå¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ³ÆüËÜµª¡×¤È¤¤¤¦½ñÊª¤Ë¤Ï¡¢Ì©¹ð¤·¤¿²¼µé´±Î½¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÄ¹²°²¦¤òëØ¹ð¡Ê¤Ö¤³¤¯¡¦¿Í¤òìÊ¤á¤ë¡Ë¤·¤¿¿ÍÊª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÅö»þ¤«¤é¡¢Ä¹²°²¦¤¬Ìµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¶¦¡¹Áò¤é¤ì¤¿Ä¹²°²¦¤Ï¤µ¤¾ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹²°²¦¤Î¼ö¤¤¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ËÂ³¤¯Ä¹²°²¦¤Î¼ö¤¤
¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆàÎÉ»ÔÆó¾òÂçÏ©Æî¤Ç¤½¤´¤¦¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ººÅÓÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤¬Ä¹²°²¦¤Î²°ÉßÀ×¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ®½Å¤Ê»ËÀ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤º¤ËÆàÎÉ¤½¤´¤¦¤Ï´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆàÎÉ¤½¤´¤¦¤ÏÊÄÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼ÆàÎÉÅ¹¤â2017Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¤¤³¤È¤ä¶¥¹çÅ¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÊÄÅ¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿Ä¹²°²¦¤Î¼ö¤¤¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤â¼ö¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥Ã¥×²èÁü¡§²ÎÀî¹ñË§¡ÖÁêÇÏ¤Î¸ÅÆâÎ¢¤Ë¾Ìç¤ÎÉ±·¯ÂíÌëºµÍÅ½Ñ¤ò°Ê¤ÆÌ£Êý¤ò½¸¤à¤ëÂçÂðÂÀÏº¸÷¹ñÍÅ²ø¤ò²ÎÀî¹ñË§¡ØÁêÇÏ¤Î¸ÅÆâÎ¢¡Ù¡Ê1845Ç¯ - 1846Ç¯º¢¡Ë- ±åÎî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸