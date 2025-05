「えっ?」と目を疑う家が英ロンドンに出没。まるで海辺に寄せる波のように、美しいカーブを描いています。

↑この家は普通じゃない(画像提供/Alex Chinneck/Instagram)。

これは、5月20日から22日まで、ロンドンのクラーケンウェルという地区で開かれたクラーケンウェル・デザイン・ウィークで展示された作品の一つ。アーティストのアレックス・チネックさんが手がけたもので、「A week at the knees」と名付けられました。「knees」は「膝」の意味で、家自体が膝を折り曲げて座っているかのようなデザインになっているのです。

芸術作品とはいえ、ミニチュアサイズではなく、高さは5.5メートル、長さは13.5メートルにも及びます。しかも、本物の家に使われるような重量のあるレンガが使われたため、この形状に作り上げるためには、物理的にも困難だったそう。

320メートルの長さのスチールで骨組みを作り、そこに約7000枚のレンガを接着していったとのこと。アレックスさんは「必要な接着剤が不足していて、眠れない夜を過ごした」と話したほどです。さらに、窓とドア、雨どいも湾曲した特注の物を設置しています。

この作品は、ロンドンの私有地の一画に6週間展示されています。アレックスさんは「デジタル化が進み、家にとじこもって何もしないことが一番安全に感じられることがよくあります。私の作品はそんな状況に対する一種の反抗。外に出て探検してみてほしいという招待状なのです」と語っています。

View this post on Instagram A post shared by Alex Chinneck (@alexchinneck)

