¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤¹Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡ªPetüýs CLOVER(¥Ú¥Ã¥Ä¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼) °ËÀªºêÅÄÃæÅçÄ®Å¹

ジョイフル本田は、2025年6月4日(水)に「Pet’s CLOVER(ペッツクローバー) 伊勢崎田中島町店」をオープンします。

Pet’s CLOVER(ペッツクローバー) 伊勢崎田中島町店

所在地 :群馬県伊勢崎市田中島町82番1

電話番号 :0270-88-2211

オープン日:2025年6月4日(水)

営業時間 :10:00〜19:00

定休日 :無休(元日を除く)

敷地面積 :2,749.37m2(831.68坪)

売場面積 :988.24m2(298.94坪)

駐車台数 :24台

アクセス :北関東自動車道「駒形インターチェンジ」より

南東に約4.5km(車で約10分)

東大宮店に続き、当ブランドとしては2店舗目の出店となります。

「Pet’s CLOVER」は、“ペットのトータルライフサポート”をコンセプトに展開する、ジョイフル本田運営のペット専門店です。

ペットオーナー様の視点から厳選した豊富な商品ラインアップにより、多くの方から高い評価。

伊勢崎田中島町店では、東大宮店よりも広い売場面積を確保したことにより、商品・サービスともさらに充実。

魚類・鳥類・小動物の取り扱いを開始し、トリミングやセルフウォッシュルーム、ペットホテルなど、ペットと暮らす方をサポートする各種サービスもより一層強化しました。

また、ワンちゃん猫ちゃんの展示スペースについては、従来のケージ型から快適性を追求した「部屋型」へ変更。

屋内ドッグランも新設します。

さらに、ペットとの関係を丁寧に築いていけるよう、新たな提供スタイル「CLOVER STEP」を導入します。

【店舗の特徴】

1) 犬猫の新しい提供スタイル「CLOVER STEP」の導入

「CLOVER STEP」は、Pet’s CLOVERが取り組む新たな犬猫生体提供の仕組みです。

「かわいい!」という感情だけで衝動的に購入してしまう事態を抑制し、飼育への心構えと準備を促すことを目的としています。

そのため、ご来店初日に犬猫をお引き渡しすることはございません。

いくつかの段階(STEP)を踏んでいただくことで、ペットの一生に責任を持って迎え入れていただく仕組みです。

不幸な飼育放棄を減らすべく、同店では社会的課題の解決にも積極的に取り組んでいきます。

【CLOVER STEP】ご希望から迎えまでの流れ

2) 「部屋型展示」によるストレス軽減と快適性の提供

従来のケージ型展示をやめ、家庭のような安心感を再現した「部屋型展示」を導入。

犬猫のストレスを軽減し、より快適な環境で展示します。

3) 多様なサービスで快適なペットライフをサポート

快適で通いやすい店舗を目指し、トリミングサロン、ペットホテル、セルフウォッシュルームやドッグランなどの設備やサービスでペットライフをサポートします。

4) 健康を支える豊富な商品ラインアップ

アレルギー対応商品やオーガニック商品、年齢別・犬種/猫種別に対応した専門フードなど、ペットの健康を支える商品を幅広く取り揃えています。

5) 譲渡会への積極的な協力

同店では、飼い主に出会えない犬猫を1頭でも減らすため、譲渡会の開催場所を提供し、運営のサポートを行っています。

ジョイフル本田としても多数の譲渡会を開催しており、これまでに約4,000頭の譲渡実績があります。

