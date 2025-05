【伊澄桐利 ホワイトバニーVer.】 発売日:2月頃 価格:22,000円 セール価格:17,658円

楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「伊澄桐利 ホワイトバニー」が特別価格で販売されている。セール価格は19%オフの17,658円。

本商品は、爽快ジェットバトルゲーム「ドルフィンウェーブ」に登場する日向重工のガンナー「伊澄桐利」を1/6スケールで立体化したフィギュア。URホワイトバニーのコスチュームで再現されており、桐利らしいポージングのイラストがそのまま立体化されている。

名前の通り白を基調としたバニースーツはサイドをストラップで結んだキュートなデザイン、頭の蝶の髪飾りもしっかり再現。「ドルウェブ」の元気ギャル桐利を手元で楽しめる。

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.