CAG OSAKAÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¡£¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡×¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇFURIA¤ËÂÐ¤·Âç·òÆ®
¡¡¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X/Xbox One/PCÍÑ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡ÊR6S¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖRE:L0:AD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆFURIA¤¬ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Áー¥àCAG OSAKA¤¬¤Ë¾¡Íø¤·Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡1½µ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖRE:L0:AD 2025¡×¤ÏËÜÆü5·î19Æü¤¬ºÇ½ªÆü¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Áー¥àCAG OSAKA¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎFURIA¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FURIA¤ÏÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤Ç2·î³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖSix Invitational 2025¡×¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëFaZe Clan¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£ËÜÆü¤Î·è¾¡Àï¤Î¤ßBO5¡Ê3¥Þ¥Ã¥×Àè¼è¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬1¥Þ¥Ã¥×ÌÜ¤«¤é¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢3¥Þ¥Ã¥×Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤·¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£CAG OSAKA¤ÏÀË¤·¤¯¤âÂç·òÆ®¤ÎËö¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡CAG OSAKA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£²ó¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥¸¡×¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·è¾¡¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·À¤³¦¥Ù¥¹¥È2¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ú¡ÚÀ¤³¦Âç²ñ¡ÛRE:L0:AD 2025 GRAND FINAL¡Û
(C)2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancys, Rainbow Six, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U S and/or other countries.