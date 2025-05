【「レインボーシックス シージ」RE:L0:AD 2025】 開催期間:5月10日~19日

プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X/Xbox One/PC用タクティカルシューター「レインボーシックス シージ(R6S)」の世界大会「RE:L0:AD 2025」においてFURIAが日本のプロチームCAG OSAKAがに勝利し優勝した。

1週間以上にわたって行なわれていた「RE:L0:AD 2025」は本日5月19日が最終日。決勝まで駒を進めた日本のプロチームCAG OSAKAとブラジルのFURIAが激突する形となった。

FURIAは直前の試合で2月開催の世界大会「Six Invitational 2025」の王者であるFaZe Clanを破って決勝へ進出。本日の決勝戦のみBO5(3マップ先取)となっていたが1マップ目から強さを見せつけ、3マップ連続で取得し勝利を収めた。CAG OSAKAは惜しくも大健闘の末、2位という結果になった。

CAG OSAKAはこれまで世界大会においてはオフラインの場に進出できていなかったものの今回は好成績を収め、日本の「レインボーシックス シージ」の最高記録となる6年ぶりのベスト4になっただけでなく、決勝へと進出し世界ベスト2という大きな結果を残した。

【【世界大会】RE:L0:AD 2025 GRAND FINAL】

(C)2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancys, Rainbow Six, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U S and/or other countries.