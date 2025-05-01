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by Dick Thomas Johnson
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https://www.ft.com/content/37b30f64-f9e8-4c1a-ad50-23e7c61880a7
Shein IPO on the line, as it ponders tariff-driven restructuring
https://www.axios.com/2025/04/30/shein-ipo-tariffs
Chinese e-commerce exports to US plummet by 65% in face of tariffs | Trump tariffs | The Guardian
https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/30/chinese-e-commerce-exports-plummet-in-face-of-tariffs-despite-rise-in-sales-to-eu
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by Prachatai
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