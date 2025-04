DAZN、バスケットボール「Bリーグ」の放映権獲得を発表！来季から3年間…Jリーグとの“共存”再び

DAZNは23日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」のB1・B2全試合を、2025-26シーズンから3シーズンにわたりライブ配信することを発表した。

2026-27シーズン以降は、新たにスタートする「B.LEAGUE PREMIER」「B.LEAGUE ONE」全試合を配信するという。

B.LEAGUEは、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(JPBL)が運営する、2016年に開幕した日本の男子プロバスケットボールリーグ。

現在行われている「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズン」は、2024年10月に開幕し、B1カテゴリーは現在もレギュラーシーズンが進行中だ。

B1では栃木の宇都宮ブレックス、愛知の三遠ネオフェニックス、沖縄の琉球ゴールデンキングスなどが上位を争っている状況。レギュラーシーズンが終了したB2ではアルティーリ千葉、ライジングゼファー福岡が各地区1位でプレーオフ進出を決めた。

今回の契約により、DAZNは2025-26シーズンから3シーズンにわたり、B1とB2の全試合をライブ配信するとのこと。

これに先立ち、ポストシーズンに当たる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25」のうち、優勝チームを決する最後の「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」全試合をライブ配信する。

ファイナルは、5月24日(土)、25日(日)、27日(火)に横浜アリーナにて開催され、2戦先勝方式で実施される。

■「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」配信スケジュール

GAME 1:5月24日(土)14:30 TIP OFF

GAME 2:5月25日(日)13:10 TIP OFF

GAME 3:5月27日(火)19:05 TIP OFF

※GAME 2で優勝決定の場合GAME 3の実施は無し

過去にも、2018-19シーズンから2020-21シーズンまで一部試合を除きB1リーグをライブ配信していたDAZN。今回の再契約により、国内スポーツラインアップはさらにパワーアップした格好だ。

明治安田Jリーグ、プロ野球に続き、B.LEAGUEが加わることで、日本中のスポーツファンにより多様で濃密なライブ体験を提供。また、明治安田Jリーグと合わせ、DAZNでは47都道府県中、44の都道府県でのプロスポーツのホームゲームを配信できることになるそう。

さらに、FIBA Courtsideでの世界中のバスケットボールコンテンツや、FIBA主催の日本代表が躍動する国際大会に加え、国内トップリーグを包括することで、#OnlyOnDAZN なバスケットボール体験を提供していくという。

なお、B.LEAGUE関連コンテンツとして、その週に起こった日本バスケットボール界の様々なニュースを5分間にまとめてお届けする「5ミニッツバスケットボール」が『DAZN Freemium』(※登録なしで無料視聴可)にて現在配信されている。