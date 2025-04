50社以上の中国企業で構成される深圳8K・UHDビデオ産業協会(深圳市8K超高清视频产业协作联盟)が、汎用メディアインターフェイス(General Purpose Media Interface:GPMI)と名付けた新しい有線メディア通信規格を発表しました。GPMIは8Kをサポートし、最大帯域幅192Gbps、最大480Wの電力供給が可能とのことです。

GPMI:一线通联,创新无界https://www.hisilicon.com/cn/White-Paper-Technical-Guide/white-paper/gpmi-innovationChina launches HDMI and DisplayPort alternative - GPMI boasts up to 192 Gbps bandwidth, 480W power delivery | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/china-launches-hdmi-and-displayport-alternative-gpmi-boasts-up-to-192-gbps-bandwidth-480w-power-deliveryChina's General Purpose Media Interface "GPMI" set to deliver up to 192Gbps of bandwidth and 480W power through a single USB cable - VideoCardz.comhttps://videocardz.com/newz/chinas-general-purpose-media-interface-gpmi-set-to-deliver-up-to-192gb-of-bandwidth-and-480w-power-through-a-single-usb-cableChinese Companies Co-Develop New GPMI Connector Standard, Targets 192Gbps Bandwidth & 480W Power Delivery - Pokde.Nethttps://pokde.net/gadget/tv/gpmi-connector-standard既存のインターフェース技術と比べて、GPMIは双方向マルチストリーム、双方向制御、高電力供給、互換性、高速伝送、高速起動、フルチェーンセキュリティという7つの優位性を持つとのこと。・双方向マルチストリーム:映像およびデータの入出力に対応・双方向制御:機器間の制御信号を双方向に伝送可能・高電力供給:最大480Wをサポート・互換性:USBインターフェイス規格に完全準拠・高速伝送:最大192Gbpsをサポート・高速起動:既存の4分の1に短縮・フルチェーンセキュリティ:「ADCP」コンテンツ保護プロトコルをサポート(HDCPの誤記の可能性あり)「GPMI Type-C」と「GPMI Type-B」の2種があり、GPMI Type-Cは既存のUSB Type-Cインターフェースと互換性があります。USB-IFからの認可も取得済みとのこと。GPMI Type-Bのコネクタは、まったく新しい形状になるようです。映像伝送が可能な他の規格とGPMIの性能を列記しました。規格帯域幅電力供給HDMI 2.1 TMDS18Gbps非対応HDMI 2.1 FRL48Gbps非対応Thunderbolt 440Gbps100WUSB440Gbps240WDisplayPort 2.1 UHBR2080Gbps240WGPMI Type-C96Gbps240WGPMI Type-B192Gbps480W深圳8K・UHDビデオ産業協会は「GPMIは、音声と映像/データ/コントロール/電源の4つの機能を1つのインターフェイスに統合することで、ケーブル本数を削減し、8K映像伝送をサポートします。また、(デバイスとデバイスを数珠つなぎにできる)デイジーチェーン技術により、複数のデバイスの直列接続を実現し、スピーカー、ゲーム機、モニターなどの設置コストを削減すると同時に、低遅延・高画質を実現します」と述べました。GPMI標準化グループのメンバーには、TCL、Hisense、Huawei、SHARP、ハイアールなどの大手企業が参加しており、今後これらの企業が標準規格として採用する可能性があります。深圳8K・UHDビデオ産業協会は「4K解像度は世界市場及び国内市場において標準的な構成となりましたが、既存のインターフェース技術には機能の制限がありビジネス拡張が難しく、業界の将来のニーズに適応することが困難です。このような課題に直面し、市場は新しいインターフェース技術を早急に必要としています。このような背景から、長年の技術革新と産業協力を経て、GPMIが誕生したのです」と述べました。