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https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.266701
Brookhaven Physicists Discover New Phase of Matter in a Magnetic Material | BNL Newsroom
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=122362
New 'Half-Ice, Half-Fire' Phase of Matter Found Lurking in a Magnet : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/new-half-ice-half-fire-phase-of-matter-found-lurking-in-a-magnet
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