±éµ»¤¬²¼¼ê¤Ê¡ÖÄ«¥É¥é¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡© ¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬ÌµÇ°¤Î°µ¾¡¡¢2°ÌÅÚ²°ÂÀË±¡¢3°Ì¤Ï¡ÖËÀÆÉ¤ß´¶¡×¤Î¿ÉíåÉ¾²Á¡Ú500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡¡3·î28Æü¡¢½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂåÄ«¥É¥é¤Ç»ëÄ°Î¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É ¤È¤¤¤¦ÌÜ¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¤¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤òÉÁ¤¯¤Ê¤É¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¼«ÂÎ¤ÏËÉÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ºî¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¶ËÜ¤Î±éµ»ÎÏ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¡¹¤¬»ëÄ°¤¹¤ëÄ«¥É¥é¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤¤ëÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢±éµ»ÎÏ¤¬Äã¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ»ï¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£²áµî10Ç¯¤ÎÄ«¥É¥éºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤«¤é¡¢¡Ö±éµ»¤¬²¼¼ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷Í¥¤ò1¿ÍÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û¹õÅç·ëºÚ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡§46É¼
¡¡2022Ç¯¡¢ËÜÅÚÉüµ¢50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¹õÅç¡£¤À¤¬¡¢ÌµÍý¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÉÔÉ¾¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹õÅç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¹õÅç¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥·¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¹¥±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¿Íµ¤¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¡Ù¤Ç¤ÏµÓËÜ¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±éµ»¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡¢Á´Á³´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡ÖÄ«¥É¥é¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¯¡¢¼ç±é½÷Í¥¤â±éµ»¤¬²¼¼ê¡¢·ùÌ£¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÇÐÍ¥¤â±éµ»¤¬²¼¼ê¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê70Âå½÷À¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡ÖÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÉ½¸½ÎÏ¤ä´é¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡×¡Ê60Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ÎËÀÆÉ¤ß´¶¤¬¶¯¤¯¡¢´¶¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡ÚÂè2°Ì¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡§47É¼
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤Ë ¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±éµ»¤Î²á¾ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±éµ»¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬ËÀÆÉ¤ß¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡ÚÂè1°Ì¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡§104É¼
¡¡2016Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ Â´¶È¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¡£º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óÈ´Å§¤ËÀ¤´Ö¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¹óÉ¾¤ÎÍò¤Ë¡£
¡Ö±éµ»¤È¤¤¤¦¤è¤êËÜ¿Í¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤ËÄ«¥É¥é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê70Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¼¤«ÉáÄÌ¤ÎÌò¤Î±éµ»¤¬²¼¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÇËÅ·¹Ó¤ÊÌò¤Î¤Û¤¦¤¬Èà½÷¤Î¤è¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ö±éµ»¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£»ÐÌò¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ï´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤â¤Ê¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºËÀÆÉ¤ß¡£µÓËÜ¤âÃÕÀÛ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦ÇÀÎÓµù¶È¡Ë
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°õ¾Ý¤¬°¤¤¡£±éµ»¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê70Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡¡3·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ïº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£