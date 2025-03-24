¤á¤Þ¤¤²þÁ±¡Ø1Ê¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¡Ù¤Ç¡È³°½Ð¥È¥é¥¦¥Þ¡É²óÈò¡¢40Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¤ÏÆÃ¤ËÍ×Ãí°Õ
¡¡¤á¤Þ¤¤¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤ä¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¥°¥ë¥°¥ë²óÅ¾¤·¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ê¤È·ã¤·¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ×Ãí°Õ¡ª¤á¤Þ¤¤¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤ï¤«¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó20¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï30¡ó¤ÎÊý¤Ë¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤Éº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤ë¤á¤Þ¤¤¤¬¸¶°ø¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¾É¾õ¤Ç¤¹¡×
40Âå¸åÈ¾¤«¤éÆÃ¤Ë½÷À¤ËÁý¤¨¤ë¼À´µ
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¼ªÉ¡²Ê°å¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÞÅç»Ë¹ÔÀèÀ¸¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¼ª¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊ¿¹Õ´¶³Ð¡ÊÁ°Äí·Ï¡Ë¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¡£Á°Äí¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°È¾µ¬´É¤È¼ªÀÐ¤È¤¤¤¦´¶³Ð´ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸ÞÅçÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¹¹Ç¯´ü¤â¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î3¡Á4³ä¤òÀê¤á¤ëÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï40Âå¸åÈ¾¤«¤é50Âå¤Î¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ç½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î¤è¤¦¤Ë¹üÌ©ÅÙ¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£Á°Äí¤Î¼ªÀÐ¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¼çÀ®Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÂå¼Õ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼ªÀÐ¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Çí¤¬¤ì¤¿¼ªÀÐ¤¬»°È¾µ¬´É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ç¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤ÈºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤«¤éÊÌ¤Î¤á¤Þ¤¤¾É¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¿´¡×¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤´µ¼Ô¤ÏÃËÀ¤Î3ÇÜ½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢60Âå°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÇÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¤äºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤á¤Þ¤¤´µ¼Ô¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
´ÊÃ±¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¤á¤Þ¤¤¤â²þÁ±
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤á¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¡¢¤·¤«¤â¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤ÎÁ°Ãû¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÆ°¤¤òÄ´¤Ù¤ë´ã¿¶¸¡ºº¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÄ´¤Ù¤ë50ÊâÂÆ§¤ß¸¡ºº¡¢Ä°ÎÏ¸¡ºº¤Î¤Û¤«É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆMRI¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¿´¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3¡Á4³ä¤ÎÊý¤Ï°Û¾ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤Ï°Â¿´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡È°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¡ÈÆñ¼£²½¡É¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¸ÞÅçÀèÀ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¼£¤¹¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¡É¤À¡£
¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¤ÏÆ¬¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»°È¾µ¬´É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¼ªÀÐ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤ê¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¸¶°ø¤ÎÁ°Äí¿À·Ð±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼£¤é¤Ê¤¤¤á¤Þ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°ÎÅË¡¤ä¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î¼£ÎÅ¡¢¿çÌ²ÎÅË¡¤Ê¤É¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤á¤Þ¤¤¤Î²þÁ±¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ì¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³°½Ð¼«ÂÎ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¤äÀ¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÍ½ËÉ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁÛÄê¤·¤¿¤ê¡¢»ÔÈÎÌô¤Î¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥ó¡Ù¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¿´¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î½Õ¤Ï¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤»þµ¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤º¤ËÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìô¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà
¡¡¾É¾õÊÌ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¤ò2¼ïÎà¾Ò²ð¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤Æ¤â¡¢¿´ÇÛÌµÍÑ¡£¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤Ä¹¤ËÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÁ´ÈÌ¤Ë¡Ú¿²ÊÖ¤ê¡Û¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà
¡¡º¸±¦¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤á¤Þ¤¤¤¬¤¹¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¾Úµò¡£1Æü2²ó¤ò½¬´·¤Ë·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë¤á¤Þ¤¤¤¬¼£¤Þ¤ë¡£
¡Ê1¡Ë¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10ÉÃ¿ô¤¨¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¼ó¤À¤±±¦Â¦¤Ë90ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ10ÉÃ¿ô¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿ÈÂÎ¤â90ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ10ÉÃ¿ô¤¨¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¤¢¤ª¤à¤±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ10ÉÃ¿ô¤¨¤ë¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤ò3²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤¹¡£
¿²ÊÖ¤êÂÎÁà¤Ç¤á¤Þ¤¤¥Ê¥·¤Î¿Í¤Ë¡Ú´é¤òº¸±¦¾å²¼¡Û¤ËÆ°¤«¤¹ÂÎÁà
¡¡¿²ÊÖ¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¼ÂÁ©¡£1Æü3²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¦¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤ë¡£
¡Ê1¡ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê¡¢Íø¤¼ê¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤Ë¿¤Ð¤¹¡£¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÌÜ¤Î¹â¤µ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö1¡¥2¡¥3¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÉÃ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÀþ¤Ï¿Æ»Ø¤«¤éÎ¥¤µ¤º´é¤À¤±º¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¡£1ÉÃ¤Ç±¦¡¢¼¡¤Î1ÉÃ¤Çº¸¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥Ý¤Ç20ÉÃ¹Ô¤¦¡£
¡Ê3¡ËÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¿åÊ¿¤Ë¤·¡¢ÌÜ¤Î¹â¤µ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë2¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÜÀþ¤Ï¿Æ»Ø¤«¤éÎ¥¤µ¤º¡¢1ÉÃ¤º¤Ä´é¤ò¾å¡¢²¼¤ÈÆ°¤«¤¹¡£¤³¤ì¤â20ÉÃ¹Ô¤¦¡£¼ê¤ÈÌÜÀþ¤ÏÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¸ÞÅç»Ë¹ÔÀèÀ¸¡üÅì³¤Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡¦Æ¬ðôÉô³°²ÊÉôÄ¹¡£ÀìÌç¤Ï¤á¤Þ¤¤¡¢¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¡£±ä¤Ù7000¿Í¤Î¤á¤Þ¤¤´µ¼Ô¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤ò»ØÆ³¤·²þÁ±¤ËÆ³¤¯¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë ¤Ä¤é¤¤¤á¤Þ¤¤¤Î¼£¤·Êý¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹ÓÌÚËÓÈþ