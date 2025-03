24時間ハイコスパで楽しめる北九州発の「資さんうどん」が東京都内に初出店！（東京・両国）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はついに東京都内にオープンした、北九州のソウルフード「資さんうどん」をご紹介。

資さんうどん 両国店(東京・両国)

両国駅の側にオープン 写真:お店から

北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン「資さんうどん」が、ついに東京へ進出! 2025年2月24日、JR両国駅から徒歩約11分、都営大江戸線両国駅から徒歩約5分の場所にオープンしました。もちろん両国店も24時間・年中無休の営業です。

2024年12月には、関東エリア1号店が千葉県八千代市にオープン。2カ月ほど経ちましたが、相変わらずの混み具合で人気のほどがうかがえますね。

「カツカレー」890円も人気 出典:特盛ヒロシさん

「資さんうどん」では、看板商品の「肉ごぼ天うどん」790円をはじめ、丼の一番人気「カツとじ丼」790円、北九州・小倉発祥の「焼きうどん」790円、「おでん」など100種類以上の豊富なメニューをラインアップ。

さらに、年間540万個を売り上げる「資さんうどん」名物の「ぼた餅」は食べやすい「ミニぼた餅」110円として提供されています。北海道産小豆を使用して手作りしている「ぼた餅」は甘さ控えめな味わいで絶品。持ち帰り用も販売しており、これだけを買い求めにくる人もいるほどの人気です。

ミニぼた餅 出典:特盛ヒロシさん

メニュー選びに迷ってしまう人や、一度にあれこれ楽しみたい人におすすめなのが「資さんうどん」の人気メニューをちょうどいいミニサイズで楽しめる「資さん選べるしあわせセット」990円〜。さらにしっかりお腹を満たしたい人には、うどんまたは丼が普通サイズになる「満腹セット」1,180円〜も。

北九州のソウルフードも楽しめる 写真:お店から

単なるうどん店にとどまらず、北九州名物の「かしわおにぎり」1個130円など北九州のソウルフードも楽しめ、バラエティ豊かなメニューがそろう同店。小さな子どもからお年寄りまで、みんなが食事を楽しめる注目のチェーン店です。

食べログレビュアーのコメント

肉ごぼ天うどん満腹セット 出典:自称独り者グルメさん

『家族が2、3年位前に本場北九州で資さんうどんを食べたことがあり絶賛してたからずっと楽しみに待ってたから嬉しかった。

初めてなのにもうごぼう天肉うどんとミニカツとじ丼の満腹セットを。

お腹いっぱいで世界一美味しかった。

締めは甘味のミニぼた餅を。

次回はまた別のうどんを食べたいから目指せ資さんうどんヘビーユーザー』(ウイング2831117さん)

看板メニューの「肉ごぼ天うどん」 写真:お店から

『北九州出身の私にとってもかなりのソウルフード!何度も通いました!とうとう東京進出したかぁ!待ってました!

やはり、肉ごぼう天うどん!旨い!懐かしさある出汁!鯖やうるめ、昆布、椎茸などから丁寧に絞ったやや濃いめの味つけがタマラン!甘い出汁!風味も素晴らしい!モチモチの福岡の柔らか目のコシも程よくある自家製うどんがまた出汁にかなりマッチし、旨い!甘辛に味付けした牛肉と玉葱がまた出汁に合い、本当に旨い!サクサクのスティックごぼう天も食べやすく、これもまた、出汁に合い、本当にヤバい!790円は、大満足です。天かすととろろ昆布、つぼ漬けがサービスでこれまた資さんのいいところ!最高!』(特盛ヒロシさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆資さんうどん 両国店住所 : 東京都墨田区緑2-16-2 ライオンズプラザ両国TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:食べログマガジン編集部

