審査員長にメディアアーティストの川北輝就任！ふらっと「デジタルアートコンテスト」

ふらっと「デジタルアートコンテスト」

社会福祉法人ふらっとは、2025年2月1日(土)〜3月20日(木)の期間、デジタルアートコンテストを開催。

審査員長にメディアアーティスト・研究者として活躍する川北輝 氏を任命し、AI生成画像や3DCGなどのデジタルアート作品を全国から募集します。

また、関連して川北氏による画像生成AI・メディアアートセミナー(日本財団助成事業)を2025年3月3日(月)と3月10日(月)に、松江テルサ(島根県松江市)で開催します。

■『第1回 ツナガル・ヒロガル アート∞リンクコンテスト』について

誰もがアートに触れる活動を通して、立場や環境に関係なく、子どもや大人、障がい者や健常者、年齢や性別などの違いを超えた交流の場を創出する「アート∞リンクプロジェクト」が開催するデジタルアートコンテストです。

1回目のメインテーマは「アートでつながる夢世界」です。

『第1回 ツナガル・ヒロガル アート∞リンクコンテスト』ポスター

■コンテスト概要

【タイトル】

第1回 ツナガル・ヒロガル アート∞リンクコンテスト 〜アートでつながる夢世界〜

【募集期間】

2025年2月1日(土)〜2025年3月20日(木)

【作品公開期間】

2025年3月24日(月)〜3月30日(日)

【応募テーマ】

「アートでつながる夢世界」、「AIある生活」、「しまねの夢」に関連するデジタルアート作品

【審査員長】

川北輝(メディアアーティスト)

【表彰】

・最優秀賞:1名

(賞状+応募された作品のオリジナル 長袖パーカー+プロジェクト特製グッズ)

・審査員特別賞:1名

(賞状+応募された作品のオリジナル Tシャツ+プロジェクト特製グッズ)

・優秀賞:各テーマ3名(計9名)

(賞状+応募された作品のオリジナル エコバッグ+プロジェクト特製グッズ)

・佳作:各テーマ5名(15名)

(賞状+応募された作品のオリジナルハンカチ+プロジェクト特製グッズ)

・特別賞:若干名

(賞状+応募された作品のオリジナル特製グッズ)

【主催】

社会福祉法人ふらっと

【お申込み方法】

下記の公式サイトより応募規約を確認したうえでご応募ください。

■画像生成AI・メディアアートセミナー

コンテストに関連して、画像生成AIを活用した作品の制作およびNFT登録、応募のための知識・スキルを体験しながら学ぶセミナーを開催します。

※本事業は日本財団の助成事業として実施しています。

画像生成AI・メディアアートセミナー ポスター

【開催日時】

基礎編 2025年3月3日(月) 13時30分〜15時30分

実践編 2025年3月10日(月) 13時30分〜15時30分

【会場】

松江テルサ 大会議室

(〒690-0003 島根県松江市朝日町478-18 (JR松江駅前))

【講師】

川北輝(メディアアーティスト)

【参加費】

無料

【対象者】

主に障がい者・支援関係者向けですが、ご興味のある方は誰でも気軽にご参加可能です。

【定員】

50名

【主催】

社会福祉法人ふらっと

【お申込み方法】

下記の公式サイトより、フォーム、メール、FAXのいずれかでお申し込みください。

公式サイト: https://art-link.net/pickup/contest_se01

■川北輝について(コンテスト審査員長・講師)

1998年生まれ、メディアアーティスト・研究者。

生成AIや3DCGなどのテクノロジーを活用し、感性、地域、自然などをテーマに作品制作を行う。

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術専攻 創造社会デザイン研究領域 修了。

修士(知識科学)、臨床心理修士(専門職)、公認心理師、VR技術者。

25歳で短期大学の助教になり、感性工学、HCI、情報デザインなどの研究を行う。

芸術・研究関連の受賞数は20を超え、幅広い分野で高い評価を受けている。

主な個展に「川北輝のメディアアート展 in MIYAKO」がある。

