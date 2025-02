東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで人気パークフード「リトルグリーンまん」が9個入りになった「リトルグリーンまん9(ナイン)」が期間限定で登場!

学生同士でわいわい楽しめる「春ディズニー!」にもおすすめのパークフードです☆

東京ディズニーリゾート「リトルグリーンまん9(ナイン)」

価格:1,100円

販売期間:2024年12月26日〜

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」

東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

人気パークフード「リトルグリーンまん」が9個入りになった「リトルグリーンまん9(ナイン)」が期間限定で登場!

通常3個入りの「リトルグリーンまん」が、3倍量の9個入りに☆

もちっとした食感とおいしいクリームがくせになる「リトルグリーンまん」を思う存分楽しめます。

学生同士でわいわい楽しめる「春ディズニー!」にもおすすめのパークフードです。

学生証があればもっと楽しい!東京ディズニーリゾート「春ディズニー!」特典まとめ 学生証があればもっと楽しい!東京ディズニーリゾート「春ディズニー!」特典まとめ 続きを見る

「春ディズニー!」についてはこちらで詳しく紹介しています

リトルグリーンまん

価格:400円

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」

東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

ディズニー/ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクター「リトルグリーンメン(エイリアン)」をモチーフにしたスウィーツ。

通常サイズの「リトルグリーンまん」は1カップ3個入りです。

カップには「トイ・ストーリー」のロゴと、「リトルグリーンメン(エイリアン)」がいっぱい!

スーベニアケース

価格:リトルグリーンまん9(ナイン)、スーベニアケース付き 1,950円

リトルグリーンまん、スーベニアケース付き 1,250円

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」

東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

「リトルグリーンまん9(ナイン)」「リトルグリーンまん」にはスーベニアケースを付けることも。

フタには楽しそうな表情を浮かべた「リトルグリーンメン(エイリアン)」が描かれています。

持ち手は「リトルグリーンまん」そっくり!

見ているだけで楽しい気持ちになってくる人気のパークフード。

東京ディズニーリゾート「リトルグリーンまん9(ナイン)」の紹介でした☆

© Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】人気パークフードが3倍量に!東京ディズニーリゾート「リトルグリーンまん9(ナイン)」 appeared first on Dtimes.