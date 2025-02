Prime Videoは、今日(2月24日)東京・有明アリーナで行なわれる那須川天心対ジェーソン・モロニーのバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人対ダビド・クエジャルのWBC世界バンタム級タイトルマッチ、堤聖也対比嘉大吾のWBA世界バンタム級タイトルマッチを「Prime Video Boxing 11」として独占ライブ配信する。配信開始は17時ごろの予定。

4団体王座を日本人選手が独占しているバンタム級のWBCとWBAのダブルタイトルマッチに加え、那須川対モロニーという“次期挑戦者決定戦”とも言うべきカードが組まれているイベント。「『バンタム級最強は誰だ?』というシンプルな問いに対して一定の答えが出るのか、それともさらに興味を引くカードが浮上してくるのか、3試合が大いに注目を集めることは間違いない」という。会場は有明アリーナ。

ライブ配信では、ゲスト解説を村田諒太氏、解説を西岡利晃氏、山中慎介氏が担当。実況は鈴木健アナウンサー、中野謙吾アナウンサー、山本紘之アナウンサー、弘竜太郎アナウンサー。

また初の試みとして、Prime Videoで配信しているボクシング専門情報番組「ボクシングナビ~プレミアムラウンジ」を会場から生配信。Prime Video Boxing 11の興奮や見どころを届けるという。出演はボクシングファンとして知られる香川照之、長谷川穂積氏、山中氏、ボクシングのカメラマンとして国内外から高い評価を受けている福田直樹氏。

ゲスト解説の村田氏は「日本が中心となっているバンタム級のタイトルマッチ2試合に加え、その戦線に入っていくであろう那須川天心選手が世界ランカーで強豪として知られるジェーソン・モロニー選手と戦う注目の試合が目白押しのイベントになります。この試合を機にさらにバンタム級が動いていくのではないでしょうか」とコメントしている。

配信予定試合は以下のとおり。なお、Prime Videoでは、Prime Video Boxing 11でのマッチアップに臨む4人の日本人選手の素顔に密着した「独占密着 2.24 Prime Video Boxing 11 那須川天心 vs ジェーソン・モロニー、中谷潤人、堤聖也 vs 比嘉大吾直前SP」も配信中。

『Prime Video Boxing 11』配信予定試合配信日 2025年2月24日(月・振替休日) 第1試合:ライト級4回戦 木内凌祐(セレス) vs フエンテス北嶋(E&Jカシアス) 第2試合:73.25kg契約6回戦 赤井英五郎(帝拳) vs 盛合竜也(ワタナベ) 第3試合:WBA世界バンタム級タイトルマッチ 堤聖也(角海老宝石) vs 比嘉大吾(志成) 第4試合:バンタム級10回戦 那須川天心(帝拳) vsジェーソン・モロニー(オーストラリア) 第5試合:WBC世界バンタム級タイトルマッチ 中谷潤人(M.T) vs ダビド・クエジャル(メキシコ)