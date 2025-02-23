¥â¥Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿½¬´·¡×5Áª
¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¼êÊü¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ö½¬´·¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¡Ê¥Õ¥¸¥Ê¥ª¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤ä¤¹¤¤Éô²°¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¥â¥Î¤ò¼êÊü¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é10Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¥â¥Î¤Î¼êÊü¤·¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿§¡¹¤Ê½¬´·¤â¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ªÅ¹¤ò¥¦¥í¤Ä¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
°ÊÁ°¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íß¤·¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙÆü¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥â¥Î¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ö°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¡Ö¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤½¤¦¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡¹¡£
¤¿¤À¡¢¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢µÙÆü¤Ë²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊªÍß¤òÌµÂÌ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñ°÷¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤â¶ËÎÏÃÇ¤ê¡¢¥»¡¼¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤âÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÎäÃÈË¼Èñ¤ò¥±¥Á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
°ÊÁ°¤Ï´¨¤¤»þ¤Ë¤ÏÉþ¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÈË¼¤ò»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡¢¤È²æËý¤ÎÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÍÎÉþ¤äÃÈË¼´ØÏ¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²á¾ê¤Ê½Å¤ÍÃå¤Ï¸ª¶Å¤ê¤òÍ¶È¯¤·¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤¬´¨¤¤¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ËÎÏ¥¯¡¼¥é¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´À¤ò¤«¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌµÂÌ¤ËÂÎÎÏ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎäÃÈË¼Èñ¤ò¥±¥Á¤ë¤È¥â¥Î¤¬Áý¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤âÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¸½ºß¤Ï²á¾ê¤Ê²æËý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ÏÅ¬²¹¤ËÄ´À°¤·¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£Í½È÷¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤ÆÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡ÖÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤Ê¤É¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éþ¤òÍ½È÷¤Ç¤â¤¦°ìËç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤½¤Î°ìËçÌÜ¤¬¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤½¤ÎÉþ¤ËË°¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Í½È÷¤ÏÃå¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Ë¼¶ñ¤â¡¢¿åÅû¤â¡¢»¨²ß¤â¡£
¡Öº£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²õ¤ì¤¿¤é¤³¤ì¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢¤¤¤¶¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤Î¡Ö½Ü¡×¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Çº£¤Ï¡Ö²õ¤ì¤¿»þÍÑ¤ÎÍ½È÷¡×¤ÎÎà¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯Îà¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÉºÒ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥â¥Î¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿Í¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥±¥Á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤ä¿²¶ñ¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥â¥Î¤ò»È¤¦¤è¤¦¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤òÀ°¤¨¤¿¤êÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î²È»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï²È»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¤¤¥â¥Î¡×¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È
Îã¤¨¤ÐÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ï°Â¤¤¥â¥Î¤Ê¤é2,000±ß¤Ç¤ª¤Ä¤ê¤¬¤¯¤ë¤Û¤É¡£
¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥±¥È¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âµ¡Ç½¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Íß¤·¤¤¡£¤À¤±¤É»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾¯¤·°Â¤¤¤³¤Á¤é¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤Êý¤òºÇ½é¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖÍß¤·¤¤¥â¥Î¤òºÇ½é¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬Ä¹¤¯ËþÂ´¶¤¬Â³¤¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿½¬´·¡×5¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£