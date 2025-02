現代人は スマートフォン やPCを通じて常にインターネットへアクセスしており、暇があればつい スマートフォン でSNSや動画サイトを見てしまうという人も多いはず。新たな研究で、 スマートフォン からのインターネットアクセスを遮断する実験を行ったところ、被験者の メンタルヘルス が改善し、 幸福 度が増し、注意力が高まるなどさまざまなメリットが確認されました。Blocking mobile internet on smartphones improves sustained attention, mental health, and subjective well-being | PNAS Nexus | Oxford Academic

https://academic.oup.com/pnasnexus/article/4/2/pgaf017/8016017Want better focus and a happier mind? This simple smartphone change could be the answerhttps://www.psypost.org/want-better-focus-and-a-happier-mind-this-simple-smartphone-change-could-be-the-answer/ほとんどの人が スマートフォン を肌身離さず持ち歩いている現代では、 スマートフォン を介して1日数時間、時には10時間以上もインターネットに接続するのが当たり前になっています。2022年の調査では、アメリカに住む スマートフォン ユーザーの約60%、30歳未満に限定すると約80%が、 スマートフォン に「過度に依存」していると感じていることもわかりました。 スマートフォン には多くの利点がありますが、近年はインターネットの使用が心や感情に及ぼす潜在的な悪影響も懸念されており、インターネットやデジタルデバイスから離れる「デジタル・デトックス」にも注目が集まっています。実際に、 スマートフォン の使用と 幸福 感の関係を調べたこれまでの研究では、 スマートフォン の大量使用が「主観的な 幸福 度の低下」「 メンタルヘルス 関連の問題増加」「注意力の低下」に関連していることが報告されています。しかし、多くの先行研究は相関関係に焦点を当てたものであり、直接的な因果関係についてはよくわかっていません。そこでアメリカやカナダの研究チームは、実際に被験者が スマートフォン からインターネットにアクセスすることを制限し、それが 幸福 度や メンタルヘルス 、注意力にどのような影響を及ぼすのかを調べる実験を行いました。1カ月間にわたる実験には、アメリカとカナダから合計467人の被験者が集められました。被験者のインターネットアクセスを制限するために用いられた「Freedom」というアプリはiOS版しかないため、すべての被験者はiPhoneユーザーだったとのこと。被験者の平均年齢は32歳で、63%が女性であり、さまざまな学歴および民族的アイデンティティの人が含まれていたほか、身分も学生・パートタイム労働者・フルタイム労働者など多様でした。実験には因果関係を調べる上で有効なランダム化比較試験が採用され、被験者は「介入群」と「遅延介入群」の2グループにランダムで割り当てられました。どちらのグループも実験開始前までは普通に スマートフォン を使用しており、介入群は実験開始から2週間にわたって スマートフォン からのインターネットアクセスがブロックされ、遅延介入群はその期間中もそれまで通りインターネットにアクセスし続けました。2週間が経過すると、介入群は再び スマートフォン からアクセスできるようになり、今度は遅延介入群の スマートフォン からのインターネットアクセスが2週間にわたりブロックされました。研究チームは、「研究の開始時点」「前半の2週間の介入が終わった後」「後半の2週間の介入が終わった後(実験開始から4週間後)」の3つの時点で、被験者の「主観的な 幸福 度」「 メンタルヘルス 」「注意力」をそれぞれ測定しました。また、被験者の社会的なつながりや自制心といった特性や、実験期間中にどのように過ごしたのか、睡眠時間はどれくらいだったのか、自分が何かに取り残される不安を示す「Fear of Missing Out(FOMO)」のレベル、ADHDの症状といった項目についても調査したとのこと。このデザインにより、研究チームは スマートフォン からのインターネットアクセスをブロックした効果について、同じ個人内で比較することができたほか、インターネットアクセスが回復した後の影響についても測定できました。なお、被験者はテキストメッセージのやり取りや通話など、 スマートフォン の基本的な機能はインターネット制限中も利用できたほか、PCなど他のデバイスからインターネットにアクセスすることは可能でした。今回の実験で重要な点は、「被験者が本当にインターネットアクセスのブロックを順守したのかを、Freedomを通じて客観的に測定できた」という点です。Freedomは実験期間中、被験者のデバイスでインターネットのブロックが有効化されていたかどうかを自動的に記録し、被験者がどれほど指示を守っていたのかどうかを追跡していたとのこと。実験の結果、 スマートフォン からのインターネットアクセスを2週間ブロックすると、PCやタブレットからならインターネットにアクセスできたにもかかわらず、心理的機能のいくつかの側面にプラスの影響が及ぶことが判明しました。前半の2週間でインターネットアクセスをブロックした介入群の被験者は、ブロック期間中に主観的な健康状態と メンタルヘルス に有意な改善を示しました。これらの改善はポジティブな感情と生活満足度の増加、不安・うつ病・その他の メンタルヘルス 問題の減少といった形で観察されました。遅延介入群の被験者も同様に、インターネットアクセスがブロックされた後半の2週間で 幸福 度と メンタルヘルス の改善がみられました。注意力に関しても、両グループはそれぞれのインターネットブロック期間中に、客観的な注意力タスクで測定された注意力を維持する能力の改善を示しました。また、主観的な注意力についても、被験者はインターネットアクセスがブロックされると注意力の低下が少なくなり、注意力が高まったと報告しています。興味深い点として、介入群ではインターネットブロックが解除されると 幸福 度と メンタルヘルス への影響が減少したものの、 幸福 度は依然として研究開始時点より大幅に高いままだったことが挙げられます。また、注意力の高まりの主観的な認識も、インターネットアクセス回復後も持続していたとのことです。以下のグラフは、左が「注意力を維持する能力」、中央が「 メンタルヘルス 」、右が「主観的な 幸福 度」の変化を調査時点ごとに示したもので、青い線が介入群を、赤い線が遅延介入群を表しています。すべての項目で、 スマートフォン からのインターネットアクセスがブロックされると改善がみられ、介入群ではブロック期間が終わった後もスタート時点より改善された状態が続いたことがわかります。研究チームは、これらのポジティブな変化の背後にあるメカニズムを理解するため、潜在的な媒介要因にも目を向けました。その結果、 幸福 度や メンタルヘルス 、注意力の改善といった効果は、「 スマートフォン からインターネットにアクセスできない間、被験者の過ごし方がどのように変化したのか」によって部分的に説明できることがわかったとのこと。具体的には、被験者はインターネットアクセスがブロックされている間、対面での交流や運動、自然の中で過ごすといったオフライン活動に従事する時間を増やし、代わりにメディアの消費時間を減らしました。このような時間の過ごし方の変化が、ポジティブな変化をもたらす要因になっていました。また、社会的なつながりや自制心の増加、睡眠のわずかな改善といった要因も、ポジティブな変化に寄与していたと報告されています。さらに研究チームは、被験者が持っている個々の特性が、インターネットブロックの有効性に影響を及ぼしたかどうかを調査しました。すると、研究開始時に「FOMO」のレベルが高いと報告した人は、 スマートフォン からのインターネットアクセスのブロックによって、主観的な健康状態と メンタルヘルス が大幅に改善したことがわかりました。同様に、研究開始時にADHDの症状が多かった人は、インターネットのブロックによって注意力が改善したとのことです。今回の実験で、2週間の介入期間中に スマートフォン からのインターネットアクセスを完全にブロックしていた被験者は、全体のわずか25%にとどまりました。それにもかかわらず全体で大きなプラスの効果が確認されたことから、 スマートフォン からのインターネットアクセスを部分的に減らすだけでも、有益な効果が得られることが示唆されています。論文の共著者であり、テキサス大学オースティン校でテクノロジーと人の関わりを研究しているエイドリアン・ウォード准教授は、「 スマートフォン は過去15年間で私たちの生活や行動を劇的に変えましたが、基本的な人間の心理は変わりません。私たちの大きな疑問は、人々が絶え間ないインターネットとの接続に対処するよう、適応できているのかどうかでした。データは、私たちが適応できていないことを示唆しています」とコメントしています。心理学系メディアのPsyPostは、今後の研究ではモバイルインターネット制限の長期的な影響を調査し、これらの知見を発展させることができるほか、さまざまな集団やオンラインアクティビティごとの違いを研究することもできると主張。「モバイルインターネットの使用が減少することで 幸福 度と注意力が向上する具体的なメカニズムをより深く調査すれば、私たちのデジタル習慣と メンタルヘルス の複雑な関係についての理解が深まるでしょう」と述べました。